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壯世代重返職場！穩定就業6個月再領6萬　退休婦喜喊「再戰10年」

▲▼勞動部挺55Plus壯世代 穩就業再領6萬獎勵津貼。（圖／分署提供）

▲小秋姐(中)感謝就服員王亭渝(左)的暖心陪伴與協助，和陽光樂齡居家主任林麗如(右)的機會提供，讓她開心說還要再工作10年！（圖／分署提供）

記者林東良、莊智勝／台南報導

勞動部為鼓勵壯世代重返職場推動「壯世代就業促進獎勵實施要點」，只要是符合相關條件之年滿55歲以上之待業者，或年滿45歲以上依法退休者，穩定就業滿180日就可領取6萬元就業獎勵津貼；其中為照顧年邁雙親選擇提早退休的小秋姐，在父母相繼離世後決定重返職場，卻因為體力限制等因素尋職無果，所幸在勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心的協助下，依循過往職能順利找到會計助理一職，並搭配壯世代就業促進獎勵可再領津貼為自己加薪，開心的說還要再工作10年！

現年60歲的小秋姐，110年為專職照顧生病的父母，選擇提早從公職退休，但終究抵不過時間洪流，父母相繼於111年離世，頓失所依的她決定重返職場再造工作價值，在斗六就業中心莿桐就服台的協助下，曾擔任一年的接案備餐照服員，但總是不忍一些獨居長者受病痛所苦，最終決定辭去照服員工作，並希望運用過往的辦公職能，找尋行政相關職務，卻因年紀和體力因素，尋職1年還是無法找到工作。

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▲▼勞動部挺55Plus壯世代 穩就業再領6萬獎勵津貼。（圖／分署提供）

小秋姐說，「雲林莿桐多為農產或傳統製造業，行政職務也會需要搬運、堆疊貨品，我的年紀和體力已難以負荷」，就服員王亭渝在得知小秋姐的難處後，積極協助找尋適合她的工作，不僅運用「職場學習及再適應計畫」推介至陽光樂齡居家式長照機構擔任會計助理，還協助小秋姐申請「壯世代就業促進獎勵」，順利找到工作外、穩定就業滿180日還可領取6萬元獎勵金，感謝就服員不氣餒地幫忙及陪伴。

同為壯世代的陽光樂齡居家主任林麗如說，自己也是重返職場的職業婦女，非常了解小秋的求職困境，呼籲有缺工狀況的企業，多加提供壯世代就業機會，雖然其體力負荷可能不如以往，但工作經驗、責任心及主動性，都不輸其他世代的待業者，並且可搭配申請勞動部的僱用獎助等措施，補足所需人力外、還能領到補助降低人事成本，營造友善樂齡職場、共創勞資雙贏。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，只要是符合年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者離開職場連續達3個月，可至各就業中心辦理求職登記，經就業媒合成功及穩定就業達180日，每人最多可領6萬元就業獎勵津貼。另為鼓勵雇主營造友善職場，協助壯世代勞工穩定就業，凡雇主進用上述對象，並提供相關友善措施，可補助企業每人每月3,000元職場支持輔導費，最長12個月，每年最高30萬元，南分署自今年2月執行迄今，已協助超過130名壯世代成功就業；相關資訊請至45+就業資源網查詢，或逕洽雲嘉南分署轄下各就業中心及就服台。

▲▼勞動部挺55Plus壯世代 穩就業再領6萬獎勵津貼。（圖／分署提供）

▲▼勞動部挺55Plus壯世代 穩就業再領6萬獎勵津貼。（圖／分署提供）

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