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壯世代重回職場「工作滿3個月」政府送6萬　退休婦喊：要再拚10年

▲▼壯世代重返職場！滿3個月再領6萬元　退休婦欣喜：要再工作10年。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署）

▲勞動部推壯世代重返職場，「全職滿3個月」獎勵6萬，退休婦喊「要再工作10年」。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署）

記者趙蔡州／綜合報導

勞動部為鼓勵壯世代重返職場，只要年滿55歲以上待業者，或年滿45歲以上依法退休者，再次就業達180日即可領取6萬元獎勵。雲林一名60歲女子在父母離世後決定重返職場，卻體力等各種因素尋職無果，最後在就業中心的幫助下，成功找到會計助理一職，還領到了6萬元獎勵，讓她開心說「還要再工作10年！」

今年60歲的婦人小秋（化名）2021年為了照顧生病的年邁父母，選擇提早從公職退休，直到父母在2022年相繼離世，讓她決定重返職場，曾在斗六就業中心協助下，擔任接案備餐的照服員，後來因為個性因素決定辭職，改找過往熟悉的行政相關職務，卻因年紀和體力因素，尋職1年還是無法找到工作。

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就服員王亭渝知道小秋的情況後，積極協助找尋適合對方的工作，不僅運用「職場學習及再適應計畫」，推介小秋到陽光樂齡居家式長照機構擔任會計助理，還協助小秋申請「壯世代就業促進獎勵」，只要小秋穩定就業滿180日，就可以領取6萬元獎金，讓小秋非常感謝她的幫忙及陪伴。

▲▼壯世代重返職場！滿3個月再領6萬元　退休婦欣喜：要再工作10年。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署）

▲壯世代就業促進獎勵實施要點簡介。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署）

同為壯世代的陽光樂齡居家主任林麗如說，自己也是重返職場的職業婦女，非常了解小秋的求職困境，呼籲有缺工狀況的企業，多加提供壯世代就業機會，雖然可能體力不如以往，但工作經驗、責任心及主動性，都不輸其他世代的待業者，還可以申請勞動部的僱用獎助等鼓勵措施，降低人事成本，共創勞資雙贏。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，壯世代就業促進獎勵實施要點今年2月上路後，已協助超過130名壯世代成功就業，且為了鼓勵雇主營造友善職場，協助壯世代勞工穩定就業，凡雇主進用上述對象，並提供相關友善措施，可補助企業每人每月3000元職場支持輔導費，最長12個月，每年最高30萬元。

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