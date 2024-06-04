脫序遊客！義大利古城牆上「用麥克筆簽名」　恐挨罰215萬

▲荷蘭籍遊客在赫庫蘭古城（Herculaneum）的牆壁上用黑色麥克筆簽下自己的名字。（圖／路透，下同）



記者張方瑀／綜合報導

義大利警方3日表示，有荷蘭籍遊客在那布勒斯（Naples）赫庫蘭古城（Herculaneum）的牆壁上，用黑色麥克筆簽下自己的名字，嚴重破壞這座從西元79年維蘇威火山噴發留存下來的古蹟，目前該名遊客已面臨相關指控，最重恐被罰6萬歐元（約台幣215萬元）。

根據《路透社》報導，當地警方在聲明中指出，考古人員在赫庫蘭古城的一面牆上，發現了用黑色麥克筆塗鴉的記號，且無法清除復原，而警方也循線找到犯案的27歲荷蘭籍遊客，他坦承在牆上寫上自己的名字。

義大利文化部長桑吉利亞諾（Gennaro Sangiuliano）表示，目前該名遊客面臨破壞和汙損藝術作品的指控，任何類型的破壞都會傷害義大利的遺產，因此將以最堅決的態度予以懲罰。

赫庫蘭古城位於知名的龐貝城附近，它在西元79年同樣被維蘇威火山爆發的火山灰掩埋，由於它埋在更深的火山灰底下，因此保存相對完好。

事實上，在國際旅遊復甦之後，作為旅遊熱點的義大利就屢傳遊客脫序事件，例如羅馬競技場（Colosseo）就頻傳遊客破壞古蹟、在禁飛區操作無人機等行為，義大利政府除祭出最高6萬歐元罰款，也將廣為宣傳新制裁法案，希望能遏止歪風。