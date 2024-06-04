義滑雪國手慘墜谷700公尺　遺體和女友「綁在一起」宛如緊緊相擁

▲義大利世界盃滑雪隊選手與滑雪教練女友遭遇山難身亡。（圖／翻攝自IG／@jeandanielpession、@elisa.arlian，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利籍28歲職業滑雪選手佩西翁（Jean Daniel Pession）與27歲滑雪教練女友阿莉安（Elisa Arlian）攀登阿爾卑斯山脈的澤比翁山（Monte Zerbion）卻失聯多時，救難隊出動直升機搜救，發現他們從山邊摔落近2300英尺（700公尺），遺體尋獲時兩人安全繩仍綁在一起，看起來彷彿死前一刻也彼此相擁。

▲義大利28歲滑雪選手佩西翁平時也從事冰攀等極限運動。

根據《時人》、《鏡報》報導，義大利冬季運動聯合會（FISI）於1日發表聲明，證實義大利滑雪世界盃的競速滑雪隊隊員佩西翁，與女友一同遭遇山難身亡，主席羅達（Flavio Roda）代表FISI向家屬致上深切哀悼。聲明稱，佩西翁過去曾在2021年拿下世界盃排名第15的最佳成績。

▲從社群發文看來，阿莉安平時也和男友一樣熱愛滑雪、攀岩運動。

報導指出，佩西翁來自義大利奧斯塔谷地區，在他的IG帳號上可以看見除了滑雪之外，他平時也很愛從事高山攀岩、冰攀等極限運動，女友阿莉安和他一樣熱愛滑雪、攀岩，平時也擔任越野滑雪教練。事發當天兩人一早就出發，攀爬奧斯塔谷當地屬於阿爾卑斯山脈一部分的澤比翁山，兩人都很熟悉這座山峰的地形。

不幸的是，這對情侶一去不回，家屬通報急難救助中心，當局調度了來自山地救難隊、警察單位、消防隊等3架直升機與人員，幾個小時後在接近山頂的山腰發現兩人遺體，因為已經明顯無生命跡象，當場就被宣布死亡。

▲佩西翁與女友阿莉安登山墜落700公尺身亡。

據現場推測，他們應該是從將近2300英尺（700公尺）高處摔下，由於雙方身上的安全繩還綁在一起，遺體狀態看起來就像兩人仍然相擁一般，令人鼻酸。針對山難細節，目前當局仍未完成調查，尚不清楚像佩西翁和阿莉安這樣的攀登專家為何會出意外。