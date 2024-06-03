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義大利山洪爆發「3人緊緊相擁」受困河中央　眾人面前被沖走

記者詹雅婷／綜合報導

義大利北部近期山洪爆發，2名女子與1名男子5月31日沿著河散步，但暴雨讓河水瞬間上漲，3人受困在河中央的小島上緊緊相擁，水早已淹到大腿位置，無法逃至岸上，雖然緊急報案尋求援助，救援人員也已經趕到現場，仍在眾人眼前被滾滾洪水沖走。截至2日，在距離此地約1公里處，發現2具遺體。

每日郵報、紐西蘭先驅報等報導，這3人分別是20歲女子柯爾莫絲（Patrizia Cormos）、23歲女子多蘿斯（Bianca Doros）與25歲男子莫爾納（Cristian Molnar），他們沿著納蒂索內河（Natisone River）散步，卻遇上河水暴漲受困，緊緊抓著對方，受到驚嚇。其中一名女子在5月31日下午1時35分報案，消防人員也在短時間內趕到現場。

當時消防員在附近的橋上安撫3人情緒，要他們牢牢緊靠在一起，保持穩定，也試著扔出繩索要把他們救出來。但最終3人在救援人員眼前被滾滾洪水沖走，3人身影消失在眾人眼前。

截至2日，在距離現場約1公里的地方尋獲2具遺體，據傳就是柯爾莫絲與多蘿斯。當局目前仍在尋找失蹤的男子莫爾納，自從事發以來，緊急救援人員出動無人機、船隻、潛水員進行搜索行動。

當地官員稱，當地人都知道河流變化速度快，這3名年輕人是在陽光明媚的時候抵達，不可能知道幾分鐘之後會出事。在過去數周，義大利北部多地因暴雨淹水，許多車輛泡水，搜救隊使用橡皮艇把居民從家中救出，熱門旅遊城市米蘭因2條河流決堤導致洪水氾濫。

▼義大利米蘭5月淹水，救援人員出動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 義大利米蘭5月淹水，救援人員出動。（圖／達志影像／美聯社）

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