歷史上首次　陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣

▲陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，6月4日7時38分，中國大陸「嫦娥六號」上升器攜帶月球樣品自月球背面起飛，約6分鐘後成功將上升器送入預定環月軌道，完成人類首次月球背面採樣和起飛。

5月3日，嫦娥六號探測器發射升空，開啟奔月之旅，歷經近月制動、著陸器與上升器組合體和軌道器與返回器組合體分離，於6月2日成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。

6月2日至3日，嫦娥六號順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。

此前，大陸國家航天局曾表示，「迄今為止人類已進行的10次月球採樣返回均位於月球正面，月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。」

另外，嫦娥六號著陸器攜帶的五星旗在月球背面成功展開。這也是中國大陸首次在月球背面獨立動態展示中國國旗，該旗子由新型複合材料和特殊工藝製作而成。

報導稱，與地面起飛相比，嫦娥六號上升器沒有固定的發射塔架系統，而是將著陸器作為「臨時塔架」。與嫦娥五號月面起飛相比，嫦娥六號從月球背面起飛，無法直接得到地面測控支持，而需要在鵲橋二號中繼星輔助下，借助自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿，工程實施難度更大。嫦娥六號上升器點火起飛後，先後經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，順利進入了預定環月飛行軌道。

後續，上升器將與在環月軌道上等待的軌道器和返回器組合體進行月球軌道的交會對接，並將月球樣品轉移到返回器中；軌道器和返回器組合體將環月飛行，等待合適的返回時機進行月地轉移，在地球附近返回器將攜帶月球樣品再入大氣層，計劃降落在內蒙古四子王旗著陸場。