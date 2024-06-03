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貓熊外交！　大邱市長向中駐韓大使提出：望贈一對大貓熊

▲南韓大貓熊「福寶」（Fu Bao）。（圖／CFP）

▲大貓熊「福寶」（Fu Bao）先前在韓吸引超多粉絲，現已返回中國。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國駐韓國大使邢海明5月31日訪問大邱廣域市會見洪準杓市長。洪準杓當天表示，希望中方能向將於2027年完工的「大邱大公園」贈送一對大貓熊。洪市長向邢海明說道，希望透過中方向大邱贈送大貓熊，推動韓中關係改善。

據《中國網財經》報導，大邱市長洪準杓表示，「大邱高度重視對華交流合作。大邱日前開建『大邱大公園』，大邱市民熱切期盼能『請來』中國國寶大貓熊，為進一步方便韓國嶺南地區對華交往合作，希望開通大邱至成都直航航線。」

邢海明則表示，建交30多年來，中韓關係全面快速發展，其速度在國與國關係中不多見，這為兩國人民帶來巨大福祉。目前中韓各領域交往合作加速發展。今年1至4月，中韓貿易額達1026億美元，韓國重回中國第二大貿易夥伴國。

▲大邱市長洪準杓（左），中駐韓大使邢海明（右）。（圖／翻攝自微博）

▲大邱市長洪準杓（左），中駐韓大使邢海明（右）。（圖／翻攝自微博）

他強調，地方交流是中韓關係重要組成部分，「大邱在韓國政治、經濟、教育等領域有重要影響，我本人和中國駐韓國大使館將繼續支持，大邱擴大對華交流合作，願向中方相關部門準確轉達大邱方面的希望。」

洪準杓向邢海明表示，殷切希望透過中方向大邱贈送大貓熊來推動韓中關係改善，提高韓國國民對中國的理解，拉近兩國國民的距離，「受烏克蘭戰爭等影響，當前國際局勢變得更為複雜，但兩國應透過建構實實在在的緊密關係，為促進彼此互惠互利發展奠定基礎。」

邢海明表示，將向中國政府轉達洪市長的上述提議，今後將繼續積極支持大邱和中國進一步展開互惠合作。

報導指出，在「大邱大公園」動工儀式上，洪準杓曾表示，將與中方協商，力爭讓大貓熊落戶，並致力於把大邱大公園打造成市民舒適休憩享受，和動物健康棲息的樂園。

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