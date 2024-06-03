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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國防長隔空恫嚇台灣　卓榮泰盼「春暖花開」：和平非靠口頭威脅

▲▼ 卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會議發表「中國的全球安全觀」演說，卻發表對台灣恫嚇言論，稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。對此，行政院長卓榮泰今（3日）受訪喊話，和平不是用口頭威脅，而是應該共同努力，「願意等到（兩岸）春暖花開的那一天」。

卓榮泰說，海峽兩岸關係不應該日趨緊張，台灣已經釋出了很多的善意，也希望不要在口頭上互相攻擊，而是要體諒，怎麼樣才是對雙方人民最大的利益，也體諒到整個印太地區的和平，不是這種用口頭威脅就能夠壓制對方，反倒是應該對世界的科技、世界的經濟、區域的和平該做共同的努力，「我們願意做，我們也願意等，等到春暖花開的那一天」。

另有媒體關注，民進黨政策會執行長王義川捲入電信偵查風波一事，卓榮泰說明，如果有一些誤會，趕快釐清，有一些已經進入到偵查範圍中，已經有進度了，也希望檢調單位儘快向社會公布所有偵查結果，讓大家安心，他希望台灣是一個公平開放的社會，不應該彼此有懷疑，如果能夠儘速向社會公布的話，也能讓整起事件儘早落幕。

此外，對於今晚起將與民進黨立委們分批晚宴，卓榮泰表示，國會願意站在福國利民的角度，多審議民生法案是好事，「為時都不晚，我們希望能夠儘快的開始」，他希望行政院跟各個黨團都保持好的關係，所以今天晚上對民進黨團加強溝通、好好的合作，「沒有其他的意思」。

卓榮泰說，也希望大家能夠在兩院互通的這個工作上，彼此站在自己的角度，為對方著想，多做一些事情，也希望兩院之間能夠共同來往這個方向來進步。

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