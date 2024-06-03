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澤倫斯基：中國支持俄羅斯　將拖長烏克蘭戰爭

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2日表示，中國對俄羅斯的支持，將會拖長烏克蘭的戰事。他也呼籲亞太國家參加即將登場的和平峰會。

CNN報導，澤倫斯基2日在新加坡於亞太各國防長齊聚的會議上驚喜現身，現場與會者包括中國防長董軍與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），「俄羅斯在中國的幫助下，戰事會再進行得更久，這對全世界來說都是壞事，而且中國宣稱支持領土、主權的完整自主的政策，對他們來說不是好事。」

中國聲稱在俄烏衝突中保持中立，並自稱是和平 持者，但從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，中國不僅成為了經濟命脈，還和俄羅斯加深了本就緊密的戰略與外交關係。

美國指出，中國向俄羅斯出口軍民兩用產品，為俄羅斯國防工業基礎提供動力。美方警告北京，此類支持將遭受後果。中方則駁斥指控，聲稱沒有向任何一方提供武器。

澤倫斯基警告，俄羅斯正試圖在中國的幫助下施壓各國，要求各國不要參加即將舉行的國際和平高峰會，威脅手段包括封鎖農產品、食品與化學產品，就是為了迫使其他國家缺席。

國際和平高峰會將在6月15日、16日於瑞士登場。

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