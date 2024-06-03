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帛琉遭大規模網攻！2萬份台美日機密被洩　總統控：是中國幹的

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲友邦帛琉年初遭遇大規模網攻，多份美、日、台情報與文件被洩露。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

台灣友邦帛琉年初遭遇大規模網攻，逾2萬份政府文件被駭後，有關帛琉與台灣密切往來、美國在帛琉設置雷達的機密資訊在暗網被公開。最近，帛琉公開指控中國精心策劃了這起駭客攻擊，試圖施壓帛琉與台灣斷交，但中國卻否認了相關指控，聲稱這只是帛琉毫無根據的說法。

據《紐約時報》報導，由350個小島所組成的島國帛琉，近年在美中角力下對美國的重要性大增。今年，華府剛與帛琉敲定計畫，打算在未來20年為帛琉提供9億美元的援助。然而，就在美國與帛琉雙方即將簽署相關協議前幾個小時，帛琉遭到了大規模網路攻擊，政府逾2萬份文件慘遭駭取。

數週後，帛琉被駭的文件出現在了暗網上，讓美國在帛琉的軍事設施規劃、訪問過帛琉的日本海軍艦艇船員名單，以及詳細呈現帛琉與台灣的密切關係的數百份文件全被曝光。

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉總統惠恕仁指控，中國為了逼帛琉與台灣斷交，精心策劃了這起網攻。（圖／達志影像／美聯社）

事發後，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）指控，中國精心策劃了這起駭客攻擊，試圖對帛琉施壓，要求該國與台灣斷交，還強調帛琉與台灣關係「比以往更加穩固」。對此，中國矢口否認了相關指控，抨擊帛琉「在沒有確鑿證據的情況下妄下結論，對中國無端指責和抹黑」。

隨後，一個名為DragonForce的勒索軟體駭客組織宣稱對此次網攻負責，表示相關行動「純粹是出於經濟利益」，還揚言要對帛琉造成更多傷害。專家認為，駭客可能會利用他們盜來的訊息進行更複雜的網路釣魚攻擊，但一名帛琉官員表示，DragonForce根本沒有要求支付贖金，認為這起行動的政治動機較大。

報導稱，二戰後被美國管理了數十年的帛琉，一直與美國保持密切聯繫。如果美國提供資金並允許美軍進駐帛琉，同時台灣也向帛琉提供經濟援助的話，很有可能會對中國產生威脅。帛琉財政部資訊安全主任安森（Jay Anson）猜測，中國之所以利用勒索軟體駭客組織發動攻擊，是要避免直面與美國發生外交衝突的風險。

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