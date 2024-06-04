　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬＋沒入設備

▲▼韓國瑜首次敲議事槌 立法院院會 行人交通安全設施條例 三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「再生醫療法」三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

歷經3會期、10年討論，「再生醫療法」今（4日）三讀通過，條文明定，為避免無行為能力者被迫提供細胞，上演電影「姊姊守護者」情節，三讀條文排除嬰兒作為細胞提供者，羊水、臍帶、胎盤則可作為組織來源；而成年無行為能力者提供細胞時，須經代理人公證，若非醫療機構執行再生醫療行為，將重罰200萬以上2000萬以下罰鍰。

再生醫療為利用基因、細胞及其衍生物，用以治療、修復或替換人體細胞、組織及器官，包含重度燒燙傷培養皮膚細胞層片進行移植、癌症細胞治療、心臟破損修復，甚至透過抽血及基因轉殖，培養出胚胎幹細胞，投入器官移植等。

再生醫療範圍包含再生醫療製劑和技術。相關技術與知能已逐漸成熟，並加入運用至臨床科學。為順應當前醫學發展情勢，「再生醫療法」規範醫療機構執行之行為，包含再生醫療範疇、組織細胞來源管理、人體試驗與研究及監督和預防等。

該案討論時有幾項爭點，包含人體試驗與否、是否納管異種細胞、胎兒權益把關及醫療機構成立營利機構的利益迴避問題。最終，修法版本要求除特殊情形外（恩慈療法），執行再生醫療都須完成人體試驗，也排除醫療機構成立營利性的再生醫療生技醫藥公司。

而過去一部電影《姊姊的守護者》，主角出生後，一直作為患有嚴重疾病姊姊的無條件捐贈者，提供血液、臍帶、骨髓等已延伸姊姊的生命，因此胎兒權益也成為修法爭點。三讀條文則排除胎兒，明訂再生醫療組織、細胞來源之提供者，以有意思能力之成年人為限。

另條文也明訂，政府應每年公開再生醫療治療成效，包含案例數、治療效果、不良事件等；若有重大傷害或死亡，病患將得到救濟，若非醫療機構執行再生醫療行為，將重罰200萬以上2000萬以下罰鍰。

ET快訊
快訊／17張千萬發票！　5人超商消費中大獎
郭書瑤「房產百萬代言沒了」！　廠商秒換人
緊張打錯人！雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳
YTR超強認了是雙性戀！母1句話神預言　Soya曾淚挺：我不
快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬+沒
中捷9英雄現身！長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元
快訊／39歲女警身體不適送醫　宣告不治
大聯盟爆簽賭！恐終身禁賽　還有4人調查
2麵1沙拉1炒菜1680元...客人「頭好暈」　菜色獨家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國近30家軍火商抵台訪賴清德　論壇亮點交流無人機、無人艇

韓國瑜暫推爭議案意外卡花東三法？　徐巧芯認：4次衝突筋疲力盡

廢監察院「藍白打假球」　黃帝穎曝2說法：均屬憲政法盲

爆王義川手機監控「已掌握線索」　徐巧芯：民進黨你們心裡有數

花東建設三案傳藍內部有異音　傅崐萁：黨內有完全共識才推

快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬＋沒入設備

國會改革三讀已一週　林楚茵：國民黨儼然成為「神隱大師」

桃園市本屆第3例！選委會公告龜山「文青里長罷免案」成立

彭光理榮退　蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳讚台灣3大超能力　「無名英雄卻是世界支柱」

美國近30家軍火商抵台訪賴清德　論壇亮點交流無人機、無人艇

韓國瑜暫推爭議案意外卡花東三法？　徐巧芯認：4次衝突筋疲力盡

廢監察院「藍白打假球」　黃帝穎曝2說法：均屬憲政法盲

爆王義川手機監控「已掌握線索」　徐巧芯：民進黨你們心裡有數

花東建設三案傳藍內部有異音　傅崐萁：黨內有完全共識才推

快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬＋沒入設備

國會改革三讀已一週　林楚茵：國民黨儼然成為「神隱大師」

桃園市本屆第3例！選委會公告龜山「文青里長罷免案」成立

彭光理榮退　蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

勞動部南分署舉辦企業見習活動　微創鳳凰店家傳承經驗助創業者圓夢

直擊曾國城攜城嫂現身聚餐　「抱緊處理」謝工作人員

美國近30家軍火商抵台訪賴清德　論壇亮點交流無人機、無人艇

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

日本德仁天皇伉儷敲定月底訪英　受英王邀請進行國是訪問

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

黃仁勳開出徵才5大人格特質　畢業生搶進輝達不是夢

30公分厚切牛舌必點！台中人氣燒肉「老井」進軍台北市

叛逆橘喵爽躺貓砂盆　主人罵一句就滾一圈

政治熱門新聞

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬＋沒入設備

黃仁勳魅力化解台灣壓力！謝金河揭關鍵影響

521公民運動「綠委要求增強訊號」？　中華電信承認確有此事

酸綠變新警總　柯：DPP is Watching You

傅崐萁預告強推2.5兆「花東三法」　藍委有意見：還需要再討論

今晚第一批！卓榮泰夜宴綠委　盼促打詐四法

憨川分析資料哪裡來？　王義川：我用看的、用膝蓋想就知道

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

南部徵廟祝「月休2天、月薪2.5萬」

蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任

國會改革三讀已一週　林楚茵：國民黨儼然成為「神隱大師」

爆柯建銘曾提「條件」挺花東三法　傅崐萁嗆離岸風電才是錢坑　

爆王義川手機監控「已掌握線索」　徐巧芯：民進黨心裡有數

更多熱門

相關新聞

廢監察院「藍白打假球」　黃帝穎曝2說法：均屬憲政法盲

廢監察院「藍白打假球」　黃帝穎曝2說法：均屬憲政法盲

民眾黨、國民黨都表態要廢除監察院，綠營提出廢考監的修憲提案，而國民黨主張先凍結監察院預算，民眾黨主席柯文哲也提出不要提名新任監委，或是凍結預算這種方式還有可能。對此，律師黃帝穎批評，以上藍白說法，均屬憲政法盲。

爆王義川手機監控「已掌握線索」　徐巧芯：民進黨心裡有數

爆王義川手機監控「已掌握線索」　徐巧芯：民進黨心裡有數

國會改革三讀已一週　林楚茵：國民黨儼然成為「神隱大師」

國會改革三讀已一週　林楚茵：國民黨儼然成為「神隱大師」

蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任

蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任

酸綠變新警總　柯：DPP is Watching You

酸綠變新警總　柯：DPP is Watching You

關鍵字：

再生醫療法衛福部行政院國民黨民進黨民眾黨人體細胞

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

今雨區擴大　明「全台下3天」

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面