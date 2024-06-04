1.8公尺社交距離「沒有科學根據」　美首席防疫專家認了

▲佛奇是美國傳染病權威，在新冠防疫工作方面，扮演重要角色。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新冠疫情期間，美國疾病管制與預防中心（CDC）呼籲民眾保持6英尺（約1.8公尺）社交距離，以降低傳染風險。如今，美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）卻坦承，這項建議背後沒有科學根據。

《華盛頓郵報》引述上周釋出的一份訪談紀錄報導，佛奇1月在一場閉門聽證會上向國會形容，這個建議是「沒有數據根據的經驗決定。」根據5月公布的另一份文字紀錄，美國國家衛生院（NIH）前院長柯林斯（Francis Collins）1月也私下向國會坦言，他不知道社交距離背後的證據。

不過，專家們普遍認同，社交距離拯救了許多人命，尤其疫情初期、民眾依然缺乏保護措施時。華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）最近發表的論文指出，為了避免染疫而改變行為模式，加上接種新冠疫苗，阻止大約80萬人死亡，但這項成就的背後，也使用了缺乏證據且不靈活的策略。

▲美國民眾保持社交距離。（圖／達志影像／美聯社）



論文共同作者、加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學家阿特克森（Andrew Atkeson）談到社交距離缺乏證據時說，「我們從未研究過什麼是有效的。」他警告，對於社交距離與其他措施的持續不滿，可能導致美國人在下次危機來臨時忽視公衛建議。

事實上，美國政府提出的1.8公尺社交距離特別嚴格，許多國家的社交距離都較短，世界衛生組織（WHO）更僅設定為1公尺，因為專家們指出，此距離遏止感染的效果與1.8公尺大致相同，還能讓學校更快重新開學。

目前尚不清楚，CDC內部究竟是誰確立了1.8公尺社交距離，該機構多次拒絕透露防疫指南作者，但發言人提到，專家小組曾經借鑒1955年對於呼吸道飛沫的研究成果。