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基隆山崩驚險瞬間　巨石險擊中下方「儲油槽」引發爆炸

▲▼基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局、消防局提供）

▲基隆潮境公園連接北寧路路口，3日發生大量土石崩塌 。（圖／消防局）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市潮境公園入口處3日下午發生大面積土石崩落，當場掩埋10輛車，還有2人受傷送醫。更令人怵目驚心的是，山崩地點下方就是漁船儲油槽，所幸意外當下並未遭落石砸中，否則若引發爆炸，恐造成二度傷害。

潮境公園連接北寧路路口（台2線70K處）3日下午2點28分發生大規模走山，整片山壁瞬間滑落，導致大量土石掩埋9輛車及1輛機車，所幸僅2人輕傷送往基隆長庚醫院，生命並無大礙。事後，公路局成立應變小組，出動機具與人員到場搶災。

▲▼基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局、消防局提供）

▲大量土石險些擊中儲油槽。（圖／公路局）

公路局指出，坍方規模長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，約10層樓高，坍方量為1.2萬立方公尺，其中最大規模的落石達80噸重。由於岩體龐大裂解費時，邊坡上方仍有巨岩掉落風險，目前初估6月11日上午搶通。

基隆區漁會總幹事陳耳欽表示，漁會向中油借儲油槽，用以儲存漁民的漁船柴油，所幸這次大量土石未擊中油槽本身，僅少量落石砸中油槽周遭管線，造成少許漏油情況，目前已請人鋪設吸油棉、撒碎石吸油。

▼儲油槽雖是中油字樣，但其實由漁會借用。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼基隆山崩驚險瞬間　巨石險擊中下方「儲油槽」。（圖／翻攝自Google Maps）

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