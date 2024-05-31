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社會 社會焦點 保障人權

瘋狂追求護理師…他診所站崗還「潛入香閨」！站床邊把人打到腦震盪

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓怪手司機追不到護理師，竟闖入對方住處施暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名黃姓怪手司機喜歡上竹北某小兒科診所的護理師，他展開熱烈追求，不僅狂傳訊息、打電話、到診所、住處站崗，讓護理師不堪其擾出言拒絕，沒想到黃男並未停歇，追不到竟出手打人，甚至潛入護理師家中將人打到腦震盪，日前法院判決出爐。

判決指出，黃姓怪手司機不顧竹北某小兒科診所護理師的拒絕，瘋狂用LINE傳送訊息、打電話給對方，甚至是到診所外或住處附近站崗，一見到護理師出現，就上前攀談、送衣服或是食物，最後以要護理師返還費用為由，要求對方見面，騷擾行為嚴重影響護理師的日常生活。

2023年8月21日晚間9時40分，黃男再度前往診所堵剛下班的護理師，但因對方語氣不佳，他情緒失控徒手毆打護理師的頭部，當場將人打到腦震盪。

事隔一個月，黃男變本加厲，在2023年9月21日下午2時30分左右潛入護理師的住處，趁著護理師正在睡覺，徒手毆打其頭、臉。護理師嚇壞拿起手機準備報警，黃男見狀搶走護理師的2支手機到路邊。護理師全身傷痕累累，經醫師診斷她受有頭部外傷、腦震盪、頭皮鈍挫傷、左手腕、雙膝挫傷。

黃男在警詢、偵查中多次試圖卸責，直到法院審理時才坦承全部犯行，他在偵查時表示，願意賠償護理師4萬元，而與對方達成和解共識，但黃男卻遲遲不支付。

新竹地方法院最後依照跟蹤騷擾罪將黃姓司機判刑4月，另依照傷害罪判刑5月、毀損罪判刑5月，應執行有期徒刑1年6月，得易科罰金。全案仍可上訴。

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