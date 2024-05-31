日冰球選手「突OHCA倒地」！神秘女觀眾秒衝救人　真實身分曝

▲日本一名冰上曲棍球選手在場邊昏迷。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本一名護理師3月觀看冰上曲棍球比賽時，偶然發現一名選手臉部痛苦地躺在板凳區，她見狀立刻從觀眾席衝了下去，然而該名選手隨後便失去意識，當場心肺功能停止。而曾經在急診中心任職的她隨即替男子急救，順利讓男子救回一命，所幸男子恢復後沒有留下後遺症。

根據《神奈川新聞》報導，神奈川縣港北消防署5月30日頒發感謝狀給49歲護理師古瀨美穗。來自川崎市的古瀨美穗3月24日前往橫濱市港北區的KOSE新橫濱滑冰中心觀看冰上曲棍球練習賽時，注意到一名剛出場的50多歲男性選手面部表情痛苦地躺在板凳上。

身為護理師的古瀨發現情況不對後，隨即起身，離開觀眾席上前查看，而在與男子簡短交談後，對方卻突然失去意識，並且失去呼吸心跳，呈現心肺功能停止狀態。

古瀨隨即替昏迷男子進行心臟按摩，並使用附近的自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，直到救護人員抵達現場後，才將男子轉交給救護隊員。而男子送院接受治療後，已順利康復，且沒有留下任何後遺症。

曾經在急診中心任職的古瀨美穗直言，當時自己並不緊張，一心只想要救回對方，而在得知對方康復後，也感到十分安心。

港北消防署署長長谷部宏光對此表示，希望有更多的民眾能夠向古瀨一樣在危急時刻伸出援手，消防署也會持續努力推廣急救知識和技能。