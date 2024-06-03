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大陸 大陸焦點 特派現場

女子穿「7cm厚底洞洞鞋」！　下樓沒踩穩…崴腳粉碎性骨折

▲近年來，各種款式的洞洞鞋深受年輕人的喜愛。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自微博）

▲7公分的厚底洞洞鞋。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅蘭州一名武小姐日前穿著「7公分厚底的洞洞鞋」下樓梯時，因鞋底中間是凹陷的，未踩穩階梯，導致崴到左腳，整個人往前摔倒。她表示，目前已完成手術在家修養，除上廁所外，基本上無法下床。

▲武小姐的左腳粉碎性骨折。（圖／翻攝自微博）

▲武小姐的左腳粉碎性骨折。（圖／翻攝自微博）

據《海峽網新聞》報導，武小姐表示，母親節當天，她穿著一雙7公分厚的洞洞鞋下樓時，不慎崴腳摔倒，「由於洞洞鞋的鞋底設計較厚，且鞋底中間有明顯的凹陷，當下樓梯時，恰好踩到了這個凹陷處，導致腳部沒有踩穩，整個人向前撲倒，所有重力瞬間集中在了腿上，結果造成了左腿的粉碎性骨折。」

▲▼女子穿「7cm厚底洞洞鞋」崴腳粉碎性骨折。（圖／翻攝自微博）

▲武小姐表示，自己的洞洞鞋是鞋底中間凹陷款式。（示意圖，非本文提及當事人／翻攝自微博）

目前，武小姐已完成了手術，並在家中休養。她坦言，希望透過自己的經驗提醒大家，在穿著增高鞋時，要格外小心，特別是在上下樓梯等，需要保持平衡和穩定的場合，要特別注意腳下安全。

近年來，洞洞鞋成為潮流熱門鞋款之一，進而造型也就越來越多變，各種高度的厚底更是深受不少人的喜愛。專家也指出，雖然增高鞋在某種程度上能夠增加身高，但也會帶來一定的安全隱憂，「由於鞋底較厚，增高鞋在穿著時，容易影響腳部的穩定性，特別是在不平坦的路面上行走時，更容易發生摔倒等意外情況。」

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