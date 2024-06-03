　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍　或增加性早熟及過動症風險

▲廣東嬰幼兒拖鞋塑化劑超標情況嚴重。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲廣東嬰幼兒拖鞋塑化劑超標情況嚴重。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

文／香港01

《澎湃新聞》近日推出特別報導《危險的兒童涼拖鞋》，節目對大陸62對兒童塑膠拖鞋進行抽檢，發現其中53對不合格，存在塑化劑（鄰苯二甲酸酯）超標的問題，其中最大超標倍數為805倍，大部分不合格鞋都生產自廣東吳川。

▲廣東嬰幼兒拖鞋塑化劑超標情況嚴重。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》分別在5家主流電商平台，購買檢測銷量靠前的共50對嬰幼兒PVC材質拖鞋，又在杭州四季青、嘉興市區實體商店購買檢測12對兒童拖鞋，發現其中53對塑化劑（鄰苯二甲酸酯）超標，整體塑化劑超標率為85%。

其中，在5家主流電商平台購買檢測的50對拖鞋中，有41對塑化劑超標，平均超標數為539倍，最大超標倍數為805倍。

報導稱，鄰苯二甲酸酯是一種被廣泛使用且廉價的塑化劑。科學研究顯示，鄰苯二甲酸酯可能增加性早熟、患哮喘及過敏症的風險，還會增加兒童患專注力失調或過度活躍症（ADHD）的風險，與兒童自閉症的發生也存在關聯。

▲廣東嬰幼兒拖鞋塑化劑超標情況嚴重。（圖／翻攝澎湃新聞）

報導指，在各平台購買的22對兒童拖鞋實物沒有任何有效標識，無產品名稱、生產商地址、合格證等信息，屬三無產品，且均塑化劑超標。
《澎湃新聞》記者對本次檢出不合格產品的生產廠商進行了走訪，他們對自家生產的產品塑化劑超標表示知情，但卻表示「避免不了」。他們表示，成本高了賣不出去，還要更換製作設備，比較麻煩。

▲廣東嬰幼兒拖鞋塑化劑超標情況嚴重。（圖／翻攝澎湃新聞）

更有廠商表示，「塑料（PVC）的童鞋你一抽（檢）基本都不行」，但「標籤、合格證都可以自己做」。有廠商表示，多數電商平台會對產品進行抽檢，但廠商一般會通過開設多個店舖，從而規避自家店舖被抽檢的風險，商家都會把罰款算在成本裡。

▲廣東嬰幼兒拖鞋塑化劑超標情況嚴重。（圖／翻攝澎湃新聞）

報導又指，所有掛有吊牌的不合格鞋除少量產自廣東揭陽、浙江慈溪和重慶等地，大部分來自廣東吳川。吳川市2019年獲授「中國塑料鞋之都」的稱號。目前，吳川市塑料鞋產量佔全國的三分之一，年產值80億元人民幣。相關新聞曝光後，吳川市市場監管局相關負責人表示，將開會研究部署，對涉事廠家進行調查和查處。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
「野生黃仁勳」現身百元快炒店！網笑：全店人均財富瞬間破億
討嘸100元　啃老兒把媽媽推下4樓摔死！判無期定讞
「台灣是世界的支柱！」黃仁勳演講放驚喜影片　網淚推：超感動
高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」
黃仁勳演說超驚艷！對手AMD蘇姿丰接棒秀實力　拉華碩一起站台
黃仁勳點名17所大學！台師大創AI研究所　清大與輝達推醫療合
千萬訂閱「大咖實況主」飛19hrs↑來台！現身台灣好兄弟畢典
御姊愛41歲驗出懷孕！　洗手間激動泛淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疑涉恆大財報造假風波　普華永道遭21家大客戶解約

大陸高考「禁娛令」　網咖遭「斷網」、KTV也不能營業

小馬可仕香格里拉強硬表態　北京發6點主張：頻繁在海上侵權挑釁

帶愛犬去海底撈…吃完一看「牠遭活活悶死」！飼主哭：他們故意的

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍　或增加性早熟及過動症風險

陸女業務賣浴缸拚了！「當眾「脫衣洗澡」　顧客圍觀全傻了

媽吐槽兒眼睛小…丈夫長相曝光　網驚：趕快帶去看醫生

中國1508萬人「直播當主業」　近98%連溫飽都有困難

中國百大房企銷售跌勢未止　年減33.6%

陸假道士性侵2留守女童　害人懷孕「重判8年」被質疑太輕

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

疑涉恆大財報造假風波　普華永道遭21家大客戶解約

大陸高考「禁娛令」　網咖遭「斷網」、KTV也不能營業

小馬可仕香格里拉強硬表態　北京發6點主張：頻繁在海上侵權挑釁

帶愛犬去海底撈…吃完一看「牠遭活活悶死」！飼主哭：他們故意的

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍　或增加性早熟及過動症風險

陸女業務賣浴缸拚了！「當眾「脫衣洗澡」　顧客圍觀全傻了

媽吐槽兒眼睛小…丈夫長相曝光　網驚：趕快帶去看醫生

中國1508萬人「直播當主業」　近98%連溫飽都有困難

中國百大房企銷售跌勢未止　年減33.6%

陸假道士性侵2留守女童　害人懷孕「重判8年」被質疑太輕

昨日雨量驚人高雄破200毫米　鄭明典：看見「大氣長河」

上萬紫斑蝶過境日月潭！在地人首次驚豔直擊　直呼：解謎了

福斯「300匹最速前驅」登場！蠍子管、紐柏林駕駛模式超熱血

疑涉恆大財報造假風波　普華永道遭21家大客戶解約

變態男把前女友「關狗籠恐怖性虐」　狂傳私訊洗腦「都是你的錯」

快訊／橋下水中人影漂浮！　嘉義警消出艇撈起浮屍

孫安佐呼麻脫序被逮！命理師揭「2原因」：恐是狄鶯孫鵬害了他

裕民高效船隊引領獲利　看下半年航運景氣持續樂觀

趁女友午睡強塗高潮液硬上！她崩潰驚醒　渣男判1年10月

大陸高考「禁娛令」　網咖遭「斷網」、KTV也不能營業

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

媽吐槽兒眼睛小　網驚：趕快看醫生

帶愛犬去海底撈…吃完一看牠遭活活悶死

陸1508萬人做直播　98%恐難以溫飽

華為常務董事：能解決7nm就非常好了

陸「嫦娥六號」著陸　將在月球背面採樣

假道士性侵留守女童　「重判8年」被質疑

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必粉身碎骨

河北房價狂跌　25萬就能買到兩房一廳

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍 或增加性早熟及過動症風險

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

人妻私奔17年　一通電話意外披露殺人案

中國百大房企銷售跌勢未止　年減33.6%

陸公布仁愛礁衝突畫面　菲船員拿槍指人

更多熱門

相關新聞

疑接觸一條鱸魚！2歲男童截4根腳趾保命

疑接觸一條鱸魚！2歲男童截4根腳趾保命

廣東一名2歲男童近日疑接觸生魚，感染創傷弧菌面臨截肢。5月29日，男童軒軒父親稱，經過1個多月的治療，孩子未能保住腳趾，已經被截去了4根腳趾和部分腳底板。3周後，還需要進行植皮手術，如植皮不成功，將再次面臨截肢的風險。

廣東人挑戰30天上班暴雨？　

廣東人挑戰30天上班暴雨？　

男穿不住夾腳拖　一查竟是腦瘤惹的禍

男穿不住夾腳拖　一查竟是腦瘤惹的禍

廣東300噸荔枝「凍眠」 零下35度保存10個月「新鮮」上市

廣東300噸荔枝「凍眠」 零下35度保存10個月「新鮮」上市

女童遭猥褻偷拍嚇哭　外籍男家教：不小心拍到

女童遭猥褻偷拍嚇哭　外籍男家教：不小心拍到

關鍵字：

塑化劑嬰幼兒拖鞋過動廣東吳川洞洞鞋布希鞋性早熟

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

義享天地停車場塞爆！民眾困逾1小時狂罵

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面