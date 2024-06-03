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4千顆平安粽助弱勢　雲林縣民代與慈善團體接力傳遞愛與關懷

▲婦幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦，北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員劉建國服務處、縣議員蔡岳儒服務處協辦「暖心FUN粽，發放保平安ㄟ平安粽」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉與縣議員蔡岳儒一同將平安粽過爐，讓大家吃到財神爺平安加持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午佳節將至，婦幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦暖心FUN粽，發放保平安ㄟ平安粽」活動，今年邁入第15個年頭，由北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員劉建國服務處、雲林縣議員蔡岳儒服務處協辦，今（3）日分送近4000顆「平安粽」給夜光天使與雲林家扶中心北港區的受扶助戶吃平安。

端午肉粽香氣四溢，武德宮總幹事陳再良及秘書長蘇建華指出，蔡岳儒議員的端午敬老暨關懷弱勢家庭的活動已經持續舉辦多年，在武德宮辦理到今年也已經是第11年了，希望每一年都將武財公的慈悲愛心奉獻於地方，給予一些較弱勢家庭特別關懷與照顧，讓信眾感受到被守護且有著感恩溫馨的端午佳節，今年的五五飄香平安粽，讓大家吃到財神爺平安加持，也讓受關懷戶能感受到人間處處有溫情。

▲婦幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦，北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員劉建國服務處、縣議員蔡岳儒服務處協辦「暖心FUN粽，發放保平安ㄟ平安粽」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦，北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員劉建國服務處、縣議員蔡岳儒服務處協辦「暖心FUN粽，發放保平安ㄟ平安粽」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林家扶督導王耀慶表示，因原物料皆漲，市場一顆普通肉粽要價45元一顆，今年的端午節家扶服務家庭再獲贈肉粽一批，可以說是來場及時雨，解決面臨肉粽飆漲開銷問題，謝謝蔡岳儒議員和劉建國立委服務處一起號召行政院雲嘉南服務中心、雲林縣婦幼關懷協會、北港武德宮，為雲林家扶海線家庭送上熱騰騰的肉粽，滿足佳節需求。

雲林縣議員蔡岳儒說明，相當感謝行政院雲嘉南區聯合服務中心前執行長許根尉，長期以來共同舉辦包粽子活動，一起來關懷弱勢族群、文化傳承及米食推廣。讓自2008年開始，遇到疫情停辦2年，迄今也已是第15次舉辦，雖然這是一顆簡單的粽子，但裡面包滿著所有志工與大家的關心，今年的餡料是由在武德宮駐點11年的「總舖師」吳舜宣掌廚，再經由大家動手包，完成一顆顆米Q、料好、味實在的平安粽，祝福所有人都能開心度過溫馨佳節。

婦幼協會常務理事黃萬得表示，今年婦幼辦理了兩場端午活動，除了今日的關懷家扶與弱勢家庭外，還有上週六於水林關懷新住民提前慶端午，相當感謝劉建國委員協助辦理此次的端午活動，也很感謝蔡岳儒議員15年來協助婦幼辦理端午愛心粽飄香，集結許多的社會賢達一同來關懷弱勢家庭，讓他們度過快樂溫馨的端午節。

▲婦幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦，北港武德宮、雲林家扶中心、立法委員劉建國服務處、縣議員蔡岳儒服務處協辦「暖心FUN粽，發放保平安ㄟ平安粽」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年的餡料是由在武德宮駐點11年的「總舖師」吳舜宣掌廚，再經由大家動手包，完成一顆顆米Q、料好、味實在的平安粽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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