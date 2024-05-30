端午嚴防非洲豬瘟　應變中心：攜帶或郵寄肉粽入境「罰20萬元」

▲端午節將至，防檢署加強邊境攔檢作業。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

端午節將至，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）日召開第30次會議，針對歷年端午節前後是旅客入境、快遞及郵包違規案件攀升的高峰期，農業部召集相關部門強化邊境與國內防疫工作，提醒國人切勿違規攜帶豬肉產品入境，也不要透過快遞或郵包方式寄送，違者首次就開罰20萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季指出，端午節向來有違規案件增加的情形，請各邊境管制機關密切合作，加強查驗及宣導工作，全力防堵非洲豬瘟，請國人切勿違規攜帶豬肉產品入境，也要告知國外親友不可違規寄遞含豬肉禮品到台灣，以免遭受重罰。

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應變中心指出，因應端午節習俗，邊境查獲最多的違規檢疫物為含豬肉內餡的肉粽，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶入境遭查獲，或是透過郵遞寄送豬肉產品至國內的輸入人，首次就開罰20萬元、第2次開罰100萬元。

應變中心強調，各邊境管制機關持續針對來自高風險國家旅客的行李及國際快遞郵包，以X光機實施百分百查驗及檢疫犬嗅聞偵測工作，一旦查獲違規就會開罰；各部會也針對新住民、外籍人士、移工、學生及海外僑民等目標族群加強宣導，以免因不諳熟我國防檢疫法規而造成防疫漏洞。

應變中心表示，目前國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，今年迄今疫區新增蒙特內哥羅、科索沃及阿爾巴尼亞等歐洲國家，非洲國家安哥拉也通報再次發生非洲豬瘟疫情，亞洲地區已有18個國家淪為疫區。

據應變中心統計，自2018年8月27日至2024年5月19日止，從7232件檢體中驗出707件非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，平均陽性率9.8％，其中以來自中國大陸檢體陽性率10.47%最高，其他如越南、泰國、馬來西亞等鄰近國家也屬高風險國家。

