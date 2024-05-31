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睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

▲基隆海上龍舟競賽慶端午 副市長邱佩琳點睛祈福。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海上龍舟競賽慶端午，副市長邱佩琳點睛開光祈福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2024年基隆市端午龍舟競賽嘉年華將於6月10日於八斗子漁港熱鬧開划！為求賽事圓滿順利，基隆市政府教育處依循民間傳統習俗於今（31日）進行點睛開光祭江下水典禮，由副市長邱佩琳親自為龍舟開光祈福。

2024年龍舟嘉年華由基隆市副市長邱佩琳、基隆市體育會鄭錦洲理事長、龍舟委員會鄭國滄主委及基隆區漁會理事長共同為8艘龍舟點睛祈福，儀式依道教古禮舉行獻禮、行光、祭江及點睛儀式，經道長作法祝禱後，與主、陪祭官一起擔任點睛官，為下水競賽的龍舟灑淨、點睛，為年度盛事祈福，期待活動順利圓滿。

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▲基隆海上龍舟競賽慶端午 副市長邱佩琳點睛祈福。（圖／記者郭世賢翻攝）

副市長邱佩琳表示，基隆有豐富的海洋資源，基隆市的龍舟賽也是全台唯一在海上進行的賽事，期待在疫情睽違四年後，舉行全民同樂的民俗體育競賽，可以發展觀光資源，同時也提倡全民動態休閒活動；她也提到，除龍舟嘉年華外，民政處也有端午活動，期待與市民朋友共同感受端午佳節、闔家團聚的氣氛。

今年將有20支隊伍角逐榮耀，包含學校學生隊伍、社會男子組、社會女子組及多元體驗組等組別共襄盛舉，活動當日除傳統龍舟競渡外，基隆市府也邀請許多公益攤位宣導政府政策並發放精美贈品，歡迎市民朋友親臨八斗子漁港，一起到現場感受熱鬧滾滾的過節氣氛！

▲基隆海上龍舟競賽慶端午 副市長邱佩琳點睛祈福。（圖／記者郭世賢翻攝）

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