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下波全台有雨　端午連假天氣曝

記者陳俊宏／台北報導

端午3天連假天氣出爐！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周三至周五各地天氣將較陰沉，也會漸轉有較廣泛降雨；周末午後受熱力作用，有局部短暫陣雨或雷雨；下周一端午節整體大氣環境較不穩定，且水氣偏多。

▼周三起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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林孝儒指出，預期今天、周二台灣轉受東北季風影響，雖然雲量還是比較多，各地為陰或多雲天氣，但時而仍有陽光露臉天氣，午後山區則受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨機會；氣溫方面，北部及宜花地區略有些轉涼，預測高溫約25-29度，低溫約18-21度，中南部及台東高溫約30-32度，低溫21-23度。

林孝儒說，而周三至周五東北季風減弱，並轉偏東及東南風環境，期間由於中國華南地區再有鋒面系統建立，將時而受到華南雲系東移影響，各地天氣將較陰沉外，也會漸轉有較廣泛的降雨影響，外出記得要攜帶雨具了。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林孝儒分析，周末則受偏南至西南風，且水氣仍偏多的環境下，各地天氣感受會較悶熱，午後亦會受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其山區仍是有機會伴隨較大雨勢。

林孝儒提到，而接續下周一端午節，由於隨著鋒面南下至福建沿海，台灣附近西南季風亦有增強趨勢，整體大氣環境較不穩定且水氣偏多，預期迎風面中南部清晨前後有短暫陣雨外，中南部、花東山區仍要比較留意午後熱力作用，所帶來的短暫陣雨或雷雨。

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