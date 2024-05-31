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社會 社會焦點 保障人權

士檢結合三會「粽香傳情送溫馨」　動手DIY香包慶端午

▲▼ 端午慰問新聞稿 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士檢攜手榮譽觀護人協進會、被害人保護協會士林分會、更保辧理端午節關懷活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

端午佳節將屆，士林地檢署今（31）日結合士林榮譽觀護人協進會、更生保護會士林分會、犯罪被害人保護協會士林分會，一同辦理「粽香傳情送溫馨」社區關懷活動，期望透過三會分享心意，繼續鼓舞大家堅強面對生活挑戰，自助人助，繼續開創自己人生光明的未來。

士檢今日到中華民國癌友新生命協會汐止圓場舉行，法務部保護司林瓏專門委員專程與會，特別轉達鄭銘謙部長曾提示建構溫暖而有感的柔性司法勉勵，士檢顏迺偉檢察長則偕同前揭士林榮觀林徐阿梅理事長、犯保士林分會林志銜主任委員、更保士林分會蕭麗娜委員聯袂參加，癌友新生命協會林弘文理事長與王愷執行長亦到場共襄盛舉。

活動並邀請受保護管束人的親友一起參與，期望透過家人的支持，讓家庭成為受保護管束人改變向善的後盾，並使個案從中感受司法保護資源的溫暖關懷，進而積極向上，將來也能夠回饋社會，成為更有用的人。

▼士檢攜手三會提供端午節關懷物資及慰問金予觀護、更生與馨生個案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 端午慰問新聞稿 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場壓軸安排榮譽觀護人同時也是手作達人陳秋瑾老師教導作香包，陳老師帶領大家先將棉花、艾草等藥材塞入棉花內、再綁上緞帶，粽子形狀的香包就大功告成，過程中搭配不同顏色的材料包，受保護管束人及榮觀伙伴們發揮粽情粽意之情感，一同合作完成各種創意的香包，每一個都充滿著滿滿的愛心，看到自己親手做的粽子香包，個案們的臉上洋溢著成就感。

▲▼ 端午慰問新聞稿 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士檢檢察長顏迺偉（中間黑西裝）端午前夕送暖。（圖／記者黃宥寧翻攝）

35歲的受保護管束人王先生就說：「我要把這個香包送給我可愛的兒子!」疼愛家人之情溢於言表。顏檢察長除一起做香包表達祝福之意外，也致詞說，法務部非常重視司法保護的工作，盼結合司法保護團隊的力量，透過社區關懷活動，讓生活弱勢或經濟困頓的受保護管束人感受到絲絲暖意。
 

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