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愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　與統一獅棒球隊聯名揮棒出擊

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS 與統一獅棒球隊聯名揮棒出擊（圖／愛爾麗提供）

▲統一7-ELEVEN獅啦啦隊「UNI-GIRLS」窈窕秀身材，秘訣全都來自於愛爾麗。

圖、文／愛爾麗提供

在球場上火辣熱舞的統一7-ELEVEN獅啦啦隊「UNI-GIRLS」露出陽光笑容，自信秀出窈窕體態以及緊實馬甲線，捕獲許多粉絲的心，仔細觀察女孩們身材完全看不到瑕疵及贅肉，5/31「UNI-GIRLS」記者會現身說法，她們身材窈窕的秘訣全都來自於「愛爾麗雷射體雕塑立纖」和「力美肌塑」。

疫情結束後，現代人進入容貌焦慮時期，醫學美容已成為日常，但隨著夏季的到來，據研究報告指出，除了臉部醫學美容外，身體的醫學美容市場也在大幅度成長！

愛爾麗集團源自於台南，2024年與台南同鄉代表性球隊「統一7-ELEVEN獅」以及「UNI-GIRLS」展開密切合作，大力支持運動賽事，愛爾麗集團常如山總裁表示「今年很開心與UNI-GIRLS還有統一7-ELEVEN獅聯名推廣，未來不只臉部要醫美，身體也需要醫美，愛爾麗提供眾多非侵入式溶脂設備，安全性高、不會疼痛，擺脫傳統手術開刀、修復期長的困擾，同時與許多國外體雕課程同步接軌，給大家更多的選擇！」記者會現場UNI-GIRLS也分享團員們忙著工作、練舞，根本沒時間運動，還能夠無後顧之憂的維持勻稱體態，全都要感謝愛爾麗。

想要緊實又健康的體態，嘗試許多方法成效都不如預期，不想動刀、想要0恢復期其實很簡單，愛爾麗十多年經驗的魏斯邁醫師說明，非侵入式體雕醫美，勢必能在台掀起熱潮！而這次UNI-GIRLS與統一7-ELEVEN獅球員所指明的課程，相輔相成，對於健康瘦身有非常大的幫助，不分男女讓更多愛美人士心動關注，期待愛爾麗與UNI-GIRLS的聯名課程推出。

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