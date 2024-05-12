「雙眼皮手術」未滿月禁吃牛？網友訂米其林餐廳急問　醫師給答案

▲網友詢問雙眼皮手術後一個月不能吃牛肉。（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

「到底做完雙眼皮手術之後，一個月內能不能吃牛肉」？有網友在網路「醫美版」提出這樣的問題，底下留言答案眾說紛紜，有人說要一週後的時間，也有人說術後就立刻吃了，或是反問為何不能吃？記者分別詢問西醫以及中醫師，兩方都提出專業說法。

一名網友在網路的「醫美專版」提出詢問，做完雙眼皮手術之後，一個月內能不能吃牛肉，因為朋友告訴他術後一個月要當和尚，不能吃海鮮也不能吃牛肉？而自己好不容易訂了一家米其林餐廳，可是時間卻是在術後第18天？因此他覺得非常疑惑？才到網路詢問網友。

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▲國內知名整形醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）

國內知名整形醫師邱浚彥一聽到這個問題，第一時間反應頓了一下，反問「為什麼不能吃」？他說：「其實沒有，因為牛肉有豐富營養的蛋白質，其實在修復方面理論上是有幫助的，所以其實沒有關係」，而他也提醒其實在進行手術前後，應該要避免的是「太刺激」的飲食，或是前一週比較活血的藥性食物，因為怕會讓手術過程當中以及之後，造成大量滲血的情況，也容易瘀青，消腫也比較慢。

詢問活水中醫診所的院長陳宏銘，也是同樣的看法，他也認為牛肉有豐富蛋白質，是可以吃！「太燥熱的食物，像是刺激、辛辣、燒烤等，一開始就不能吃這些東西，這些東西吃了會比較燥熱」，只要配合醫生開出的消炎藥吃完之後，就可以隨意吃，牛肉只是蛋白質補充，正常飲食就好了，「牛肉、羊肉偏溫，或是吃魚肉偏涼」也都可以。