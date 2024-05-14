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5月母親節暖心月！媽媽最想收的「心坎禮」你送對了嗎？

▲▼媽媽最喜歡這項「心坎禮」！ 。（圖／業者提供）

▲臻心美妍診所林庭蔚醫師認為，隨著女性對於保養和抗老的關注日益增加，選擇一款變美有感並能提升自信的禮物尤其重要。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

5月為母親節暖心月，各種美麗相關產業都會紛紛祭出「母檔優惠」比拚誠意，許多品牌甚至延長「母檔優惠」至一整個5月份，直接送進媽媽的「心坎禮」。臻心美妍診所林庭蔚醫師認為，隨著女性對於保養和抗老的關注日益增加，選擇一款變美有感並能提升自信的禮物尤其重要，歲月是女人最害怕的殺豬刀，若能減緩老化、維持肌齡，有誰能抗拒的了「逆齡」的魅力？

海芙音波以溫和安全為要件，保養「精心」不「驚心」！

近年來，送醫美療程做為母親節禮物的風潮越來越盛行，臻心美妍診所特別將母檔優惠延長至一整個5月份。林庭蔚醫師觀察許多客人都是媽媽、女兒一起前來醫美診所保養，尤其抗老風潮盛行，非侵入式、疼痛感低的第三代海芙音波詢問度特別高。

林庭蔚醫師指出，音波是利用聚焦式超音波直接將能量聚焦在肌膚各層次進行治療，因此能深層刺激、緊縮肌膚，實現緊緻拉提的效果，過程中僅有熱熱酸酸的感覺，因此媽咪普遍接受度都很高。而海芙音波還有一機多用的特性，為音波市場上規格相當齊全的機型，共有七種深度，可以針對每一位求美者的需求，配置探頭達到最精心的客製化保養，減少舊有音波能量不穩、深度不足的問題，反而驚心！

雖然美麗是媽媽們無法抗拒的共同目標，而每個人的需求可不一樣！林庭蔚醫師觀察到，海芙音波可適用的年齡層相當廣，但對於不同臉型、膚質，應當配置的能量、深度、參數皆不同！例如：偏豐腴的媽媽，重心會放在深層，進一步達到小臉效果；而比較骨感的媽咪，則可著重筋膜拉提，讓臉型更加順提。

除了臉型雕塑以外，「眼周」更是藏匿靈年齡的關鍵，第三代海芙音波2.0mm針對細部區域做窄身設計，去除了他牌音波不夠服貼、精細的窘境，為靈魂之窗再次增添亮眼風采。第三代海芙音波針對眼周、嘴角、輪廓線、雙下巴等媽媽在意的問題進行分區保養，臉一緊緻、人看起來自然就有精神。

▲▼媽媽最喜歡這項「心坎禮」！ 。（圖／業者提供）

認明原廠認證診所及醫師技術　陪伴媽咪安心變美麗

林庭蔚醫師分享許多收到女兒貼心送海芙音波當禮物的媽媽們反饋都是：「比想像中不可怕」、「效果治療完立刻就看得到」，而且可延續至約2~3個月後，許多媽媽都很滿意自己看起來更有精神，整體感受良好也非常開心，林庭蔚醫師認為：「這是因為比起送保養品，海芙音波這種科技型保養可以立即有感，持續見效，並且最重要的是可以量身規劃，近年來才越來越普及」。

林庭蔚醫師也提醒消費者，市面上有些海芙音波可能是沒有認證、違規的產品，因此建議施打前最好留意一下產品的真偽，務必選擇認證診所及合法醫師操作，以確保療程的安全和效果。此外，挑選母親節禮物最重要的是要表達真摯的心意和對母親的愛，雖然海芙音波是非侵入性療程，但術前術後最好還是讓媽媽放假，至少預留2~3小時或半天的時間做療程，盡量不要安排太累的活動、主動分擔家事，讓媽媽好好休息，才能讓媽媽更安心地享受這份母親節禮物。

▲▼媽媽最喜歡這項「心坎禮」！ 。（圖／業者提供）

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