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揮別容貌焦慮！零負評名醫點名下一波美麗趨勢「匿齡」成主流

▲▼揮別容貌焦慮！零負評名醫點名下一波美麗趨勢「匿齡」成主流。（圖／業者提供）

▲皮膚科名醫雅丰診所黃靜雯醫師觀察到近年女性對審美標準明顯轉變，保持開放的心態、維持年輕的外表成為多數人的共同目標。（圖／業者提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

走在路上，打扮時髦、看不出實際年齡的「匿齡」女子越來越多！雖然「容貌焦慮」已成為社群時代的共同煩惱，但隨著網路資訊發達及美容科技日新月異，很多人懂得尋找適合自己的保養方式積極變美麗。皮膚科名醫雅丰診所黃靜雯醫師觀察到近年女性從追求「模板臉」轉變為低調變美，對審美標準明顯轉變，保持開放的心態、維持年輕的外表成為多數人的共同目標。

醫美不能只是複製貼上　客製化療程美得更適切

雅丰診所以「健康美學」為服務的核心價值，以醫美保養出發，結合科學及醫學領域，邀集胃腸科、直腸科、心臟血管外科及中醫師…等滿足現代人的健康美麗需求，提供精準客製化的療程建議，並由口碑零負評的皮膚科名醫黃靜雯醫師坐鎮擔綱院長，她主持的Podcast節目《美學診聊室》已多達230集，邀約各領域健康、美容相關議題的醫師、專家，暢談現代人注重的健康議題。面對迫切想變美的客人，黃靜雯醫師更強調客製化服務，重視每一張臉的自然和諧感。

黃靜雯醫師說明，早期諮詢者希望突顯蘋果肌與下巴的局部立體感，導致出現「蛇精下巴」現象；後來受韓劇影響追求「童顏臉」，因此飽滿的高額頭成為焦點；近年則流行「高級臉」強調五官的和諧感，且最新趨勢偏向看起來有精神飽滿、顯年輕，審美觀回歸到彰顯個人特質。

▲▼揮別容貌焦慮！零負評名醫點名下一波美麗趨勢「匿齡」成主流。（圖／業者提供）

▲隨著近年電音波詢問度高，黃靜雯醫師推薦海芙音波一機即可滿足多數女性變美心願。

高人氣海芙音波　搭配複合式療程滿意度更高

勻稱的五官可以撐起自信的外表，然而，緊實度更是關鍵，歲月不可逆，隨著老化過程造成的筋膜鬆弛、脂肪位移，導致面部下垂感，近年音波詢問度高，目的就是利用非侵入式的醫學美容達到HOLD住肌膚的年輕狀態。黃靜雯醫師表示，市面上音波儀器琳瑯滿目，而最為人知也最廣為使用的為名模蔡淑臻代言的海芙音波，海芙音波為深度最為齊全的音波儀器，七種深度以及專利的窄身探頭設計，達到高效客製，無年齡、膚質之分，一機即可滿足多數女性「匿齡」心願。

黃靜雯醫師認為海芙音波療程也很適合搭配皮秒雷射，因為海芙音波的能量主要聚焦於肌膚中下層的緊緻拉提，而皮秒雷射則適用於表層的毛孔及T字出油的問題，可改善肌膚蠟黃、細緻毛孔，提升光澤度，在層次上進行互補和加乘達到最佳保養效果。

手機內的美肌濾鏡可快速潤飾每個人心中完美的樣子，因此醫美不再流行複製貼上，反而是自然緊實有光澤的高級臉成為主流，醫生必須花更多的時間去和客人溝通如何調整更適切。黃靜雯醫師認為，醫美保養不應過於刻意，但為了定格在最好的狀態，建議盡早開始較佳，她認為保養和運動一樣，有努力就有進步，要一點一滴養成習慣卻不能過度劇烈，建議尋找信任的專業醫師規劃醫美療程，才能順利保有每個人的獨特之處、突顯個人之美。

▲▼揮別容貌焦慮！零負評名醫點名下一波美麗趨勢「匿齡」成主流。（圖／業者提供）

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