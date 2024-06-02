影／到大巨蛋躲雨也沒用！龍象大戰到一半　「天花板又漏水」民眾傻眼

記者袁茵／台北報導

今（2）日午後各地出現雷陣雨，中央氣象署下午4時25分針對19縣發布豪大雨特報，其中基隆線升級為豪雨，而台北市則在大雨特報範圍內。味全龍2日下午在台北大巨蛋交手中信兄弟，湧入眾多球迷進場觀賽，但《東森新媒體ETtoday》接獲民眾投訴，大巨蛋場內再度下起小雨。

有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，2日下午進到台北大巨蛋觀看中信兄弟象與味全龍的比賽，坐在外野座位區，結果比賽到一半的時候，眼前突然發現有水從上方滴下，赫然發現是天花板又再度漏水，讓他相當傻眼；且不僅如此，過沒多久，另一側也開始滴水。而截至記者截稿前，遠雄尚未回應。

台北市長蔣萬安5月10日於議會專案報告大巨蛋漏水缺失時，曾表示目前外部屋頂修繕的工程已經完成6成，預計5月底完工，修繕工作已經完成6成；火災等公安問題及防火避難性能的改善依照規定，每年3月及9月前須委託消防專業技術人員檢修消防安全設備訂定消防防護計畫、指導自衛消防編組應變，及滾動修正火災搶救計畫等，並且依檢修申報結果不定期派員檢查。

蔣萬安當時提及，市府會持續依契約要求遠雄，善盡社會責任、提升國際能見度，創造政府、企業與民間三贏，共同營造最優質的體育環境，鼓勵運動產業蓬勃發展，帶動民間更多資源的投入。

▼味全龍對決中信兄弟，大巨蛋再度漏水。（圖／讀者提供）

▼另一側也開始滴水。（圖／讀者提供）