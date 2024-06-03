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大陸 大陸焦點 特派現場

陸微短劇22.7萬集獲批發行　189位總裁及81位嬌妻華麗上線　

記者魏有德／綜合報導

大陸微短劇管理新規1日正式實施，透過官方「網絡視聽節目備案系統」查詢結果顯示，已有3309部約22.7萬集微短劇完成備案獲批。從3309部獲批微短劇劇名分析，共有189部劇名使用「總裁」、109部使用「夫人」、81部「嬌妻」、80部「離婚」，就連周星馳出品的微短劇《金豬玉葉》也在2日正式上線。

▲霸道總裁或千金系列微短劇。（圖／翻攝微博）

▲大陸微短劇新規上路。（圖／翻攝微博）

《證券時報網》報導，周星馳出品的短劇《金豬玉葉》已於6月2日下午5點正式上線「九五二七劇場」，第一季第一集時長6分11秒，可以免費觀看，上線一小時，播放量便突破百萬。截至當日23時40分，在抖音平台上，第一集的點讚超過10萬，評論超過7300條。不少網友表示，「短劇質量很不錯，徐志勝出演的角色很出彩。」

▲周星馳出品的短劇《金豬玉葉》正式開播。（圖／翻攝微博）

▲周星馳出品的短劇《金豬玉葉》正式開播。（圖／翻攝微博）

數據顯示，大陸2023年微短劇市場規模達373.9億元（人民幣，下同），同比上升267.65%，此數據約為該年電影票房的70%，預計2027大陸網路微短劇市場規模超1000億元。

▲周星馳出品的短劇《金豬玉葉》正式開播。（圖／翻攝微博）

▲脫口秀演員徐志勝出演《金豬玉葉》一角。（圖／翻攝微博）

看準微短劇市場龐大潛力，抖音在1月宣佈與周星馳達成獨家精品微短劇合作，聯合運行精品劇場IP「九五二七劇場」，《金豬玉葉》便是該品牌首部作品。據了解，《金豬玉葉》第一季共有24集，股市主軸以網路詐騙案為背景，實習律師葉小萊聯手主播朱浩揭開「殺豬盤」詐騙真相，挽救姐姐葉小茴並找到自己職業道路的故事。

▲霸道總裁或千金系列微短劇。（圖／翻攝微博）

▲霸道總裁或千金系列微短劇。（圖／翻攝微博）

海通國際分析指，根據大陸短視頻用戶數規模，假設短劇用戶滲透率、付費率及單ARPU水平，並假設廣告等其他收入佔短劇整體市場規模二成，預測2024年短劇市場規模約496億元。

此外，短劇有望運用VR、AR、數字人等新技術，強化多視角、互動感，虛擬性等新興業態特點，向場景化、沈浸式和交互性轉型，短劇市場的發展還將帶動線下娛樂例如沈浸式劇場、密室等的創新，其劇本的製作方可以借鑒短劇的創新玩法和精品內容，為線下娛樂行業注入新的活力。

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