柳青不再擔任滴滴董事及總裁　日後公司不設總裁職位

▲滴滴出行總裁柳青。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸線上叫車平台滴滴出行19日宣布，滴滴董事長兼行政總裁程維決定，聯合創辦人兼總裁柳青接下來將升任為公司永久合夥人，柳青將不再擔任公司董事和總裁，同時，滴滴未來亦將不再設置總裁此一職位。

據《澎湃新聞》報導，柳青在內部信中寫道，在加入滴滴10年之際，希望自己未來能夠更加聚焦於公司的長期建設，因此提出申請，希望自己不再擔任董事和總裁，而是專注在公司的人才和組織建設、職能建設以及社會責任工作上，用最好的狀態迎接自己在滴滴的下一個10年。

程維則在內部信中表達了對柳青的尊重和理解，並提出升任其為公司的永久合夥人。他強調，「雖然Jean（柳青）不再擔任總裁，但分管的部門和職責不變，繼續擔任首席人才官，推進組織變革和人才成長，並和我一起推動公司在社會責任方面的工作。此外，公司未來不再設總裁崗位。」

公開資料顯示，柳青出生於1978年，是「中國IT教父」柳傳志之女。2000年柳青從北京大學電腦系畢業後，2002年在哈佛大學獲得碩士學位，同年加入高盛（亞洲）集團工作；2014年，柳青加入滴滴公司，出任首席運營官(COO)一職，其間主導了滴滴高達7億美元的D輪融資；僅半年之後，柳青就上任總裁。

2015年，正值事業高峰期的柳青在公司內部信中透露，自己身患癌症並已完成了腫瘤摘除手術。帶領滴滴一路走向行業第一，柳青被外界視作離異獨自帶三娃、與癌症抗爭的「鐵娘子」。

財報顯示，2023年全年，滴滴實現總收入1923.8億元，比去年同期增長36.6%；淨利潤5.35億元，實現年度淨利潤轉正，經調整EBITA虧損21.63億元。