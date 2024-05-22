抖音影片激增⋯文化部長李遠直批「認知作戰」：看了很討厭

▲文化部長李遠認為，抖音（TikTok）影片有認知作戰、阻礙思考的疑慮。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠今（22）日首度到立法院備詢，立委萬美玲提到，抖音在台灣的活躍用戶已突破560萬人，怎麼看這些影片和現象？李遠坦承「我蠻討厭的」，尤其朋友傳來時會相當反感，他認為這些影片有認知作戰的疑慮，並且這種快轉、破碎式的呈現，會阻礙人的思考能力。

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▲新任文化部長李遠（小野）首次赴立院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

立法院今日召開教育文化委員會，邀請文化部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。其中立委萬美玲提及「抖音影片」在台灣網路激增的現象，活躍用戶從2022年的410萬人，飆升到2024年560萬人；觸及率從17.4%提升到26%。

李遠坦承，自己對抖音影片相當反感，尤其朋友傳來時「看了蠻討厭的」，更進一步批，抖音影片有「認知作戰」的疑慮。他解釋，這些影片「破碎式、片段式」的呈現方式，讓現在少年也習慣「快轉」在看，或只能看短影音，然而這樣的方法會阻礙思考、組織能力，他個人相當不認同。

▲立法委員萬美玲質詢提及抖音影片在台灣的發展。（圖／記者林育綾攝）

萬美玲表示，對於所有抖音影片都是「認知作戰」的說法不能認同，不過可以理解關於阻礙思考的擔憂，那難道要在國內禁抖音嗎？李遠則進一步表示，自己雖然反感，但不可能禁止，不過會透過其他方式來加強台灣文化內容的提升。

李遠提到，例如文策院的政策，我們比過去更知道要「投資自己的作品、壯大自己的文化內容」，像是電信業者從前不曉得有機會發展台灣文化內容，如今加入投資台灣作品，壯大自己的OTT平台和內容，若能回本就能繼續投資。

他也說，韓劇雖然厲害，自己也佩服韓劇的商業模式，但依據自己長年觀察台劇，認為「台劇的文化底蘊很厚，是很有希望的。」