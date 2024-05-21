淡金公路「2屁孩站著、仰躺飆車」　影片還傳抖音！耍帥下場曝

記者黃宥寧／台北報導

這樣很危險！柯姓男子與許姓男子互不認識，各自騎乘重機從新北三芝區台二線出發，一路競速賽車比賽看誰先到達終點。途中，柯男仰躺騎車，許則站姿狂飆，更將荒唐過程錄下上傳「抖音」。全案經警取締，依法函送偵辦。士林地檢署偵結，依公共危險罪起訴2人。

有民眾於網路上PO出2名男子趁凌晨，在淡金公路三芝段飆車影片，影片還標註「淡金公路成賽車道 白目屁孩半夜不睡 躺著騎直線競速」字樣，影像中2名騎士在起跑點上準備，1人躺在機車座墊另1人整個趴在車頭方式競速，2人起步後，從鏡頭前呼嘯而過。

▲柯姓男子「仰躺」飆車。（資料圖／翻攝自社會事新聞影音）

淡水警過濾出案發時間為去年12月16日凌晨1時許，淡金公路海三芝尾段往三芝方向，雖未接獲報案，但調閱監視器，循線通知畫面中2名男子到案說明，並依道路交通安全管理處罰條例43條製單開罰，最重將處以3萬元到9萬元罰鍰，吊扣車牌半年，也函送法辦。

柯、許姓騎士到案後坦承犯行，柯說機車駕照被吊銷、當天沒戴安全帽，機車是徐姓友人的；許指出，自己設三角架，放置手機，攝錄騎乘機車過程後上傳抖音。

檢警據2人供述、監視器畫面等，依刑法第185條第1項之高速騎乘機車競速，致生公眾往來危險罪嫌起訴。