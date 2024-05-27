「友身家超驚人」衣褲不超過600元　妹子看傻！全場炸鍋：很低調

▲友人是千金小姐，但都穿平價衣服且不用名牌貨。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

有錢人其實很低調！一名妹子驚呼，友人家裡超有錢，每月有收租與零用錢，但對方衣服褲子都不超過600元，也不拿名牌包，原來是爸媽從小教她要低調，且嚴格要求不准亂花錢，讓原PO感到非常訝異。文章引發網友炸鍋直呼，「真有錢的家庭，不會炫富，尤其女孩子，怕被有心人盯上！」

一名女網友在Dcard以「真的有女生家裡有錢卻不炫富嗎？」為標題發文，她認識一位富家千金，家裡有很多房產，收租也會分給她當生活費，甚至還有額外的零用錢，但讓原PO感到意外的是，「這個朋友卻都沒表現有錢的樣子！」

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原來對方的爸媽從小教她要節儉，且嚴格要求不能亂花錢，原PO也仔細觀察發現，「她任何東西都只用平價的，衣服褲子一件也不超過600元，完全沒買過名牌包或名牌服飾...我真的好驚訝！」

原PO內心感到衝擊直呼，以前遇過另一位富家女刻意炫富，因此她總以為有錢人喜歡曬富，「巴不得讓別人知道他們很有錢」，要不然就是揹名牌包來凸顯身家地位。

對此，原PO不禁好奇拋問，第一次遇過不會炫富但家裡有錢的女生，「好奇女生也會故意讓別人知道你家很有錢嗎？」

底下網友熱議，「很多有錢人都很低調的，何況家裡有錢又不是她自己的錢，那她沒有特別炫富也很合理吧。之前去唱歌，後來才知道朋友的朋友家超有錢，但她完全不嬌氣而且人很好，穿著跟用的物品也是一般的」、「有些其實家教很嚴，她們自己也會低調，因為希望大家來往不是因為她有錢這個身份」、「朋友是上市上櫃公司的小公主，當初不知道她家這麼有錢，我們還一起買淘寶集運」。

有人則直言，被灌輸財不露白的觀念，才不會被人算計「其實這種家裡更會教導不要低估人性的惡...有錢到不行的，知道炫耀只會為自己帶來麻煩」、「真有錢的家庭，不會炫富，尤其女孩子，怕被有心人盯上」、「因為會被嫉妒，人的嫉妒心超級可怕」、「爸媽從小就教財不外露，就算以後結婚了也不可以讓男方知道」、「只會帶來麻煩+被佔便宜」。