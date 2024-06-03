輔仁大學文學院推出AI實作課程　培育適應AI時代的文化內容人才

▲輔仁大學文學院看準未來趨勢，將於113學年度推出兩門嶄新的AI相關實作課程。（圖／輔仁大學提供）

生活中心／綜合報導

AI即將翻轉世界，輔仁大學文學院看準未來趨勢，將於113學年度推出兩門嶄新的AI相關實作課程：「文化內容與生成式AI實作」及「不只是AI—影視敘事中的人機互動、倫理反思與應用寫作」，旨在培養學生在AI時代的文化創作與應用能力。

在「當人類遇見AI：探尋傳播專業智慧與知識演化的策略」一文中，鍾蔚文、江靜之和陳百齡探討了AI對智慧與知識體系的衝擊，並提出了應對策略。文章指出，自然智慧（人類）和人工智慧（AI）在表徵、聚焦、顯現和創造等方面的本質差異。AI在表徵和計算方面具備優勢，但在人類獨有的聚焦、顯現和創造能力上仍存在不足。這些特質使得人類在面對複雜情境時具有無可取代的優勢。

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「文化內容與生成式AI實作」課程將讓學生了解文化內容的基本概念，並學習在AI數位浪潮下打造文化內容產業生態系。另一門課程「不只是AI—影視敘事中的人機互動、倫理反思與應用寫作」則以影視敘事文本為媒介，深入探討AI對社會的影響與趨勢。課程包括科幻電影中的人機互動、倫理反思及應用寫作等單元，並以Erich Fromm「人本倫理」價值為核心，強調人文價值在高科技社會中的重要性。

▲輔仁大學文學院致力於培養適應AI時代的文化內容人才。（圖／輔仁大學提供）

為鼓勵學生積極參與，輔大中文系系友、雲端新廣播股份有限公司董事長、雲端廣播協會理事長陳冠鳴，每年提供兩萬元獎學金，舉辦「雲端新文化內容 - AI實作大賞」競賽。選修中文系及文學院相關課程的同學皆有參賽資格，獎項包括首獎5000元、評審推薦獎2000元及三名優異獎各1000元。鼓勵文學院的學生學習AI在文學上發展的潛力及創新突破。

輔仁大學文學院致力於培養適應AI時代的文化內容人才，憑藉紮實的文化底蘊和科技結合，讓學生在新時代中脫穎而出。再加上中文系已於112學年度開設兩門經典與互動式AI敘事課程，在人文領域的AI人才培育上領先全國。