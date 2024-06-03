Computex 2024本周登場！科技四巨頭齊聚、聚焦AI PC 一次搞懂展覽亮點

▲NVIDIA執行長黃仁勳與全球科技巨頭CEO將齊聚台北國際電腦展。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

2024台北國際電腦展（Computex）於本周登場，AI四大巨頭將親臨現場，令所有科技愛好者為之興奮。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享COMPUTEX 2024的展覽亮點。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，分享2024台北國際電腦展的展覽亮點。

Computex 2024可謂星光熠熠，堪稱科技界年度盛事。此次展會集結了AI四大巨頭，包括NVIDIA執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、Intel執行長季辛格（Pat Gelsinger），以及美國高通(Qualcomm)執行長艾蒙(Cristiano Amon)，這些大咖不僅會親臨現場，更將分享AI領域的最新進展。

為何這些科技巨頭會同時齊聚台灣？主要原因在於台灣是全球半導體產業的中心，從IC設計、軟體開發到半導體製造及軟硬體整合，都是全球領先的。因此，在AI時代，台灣的角色變得更加重要。

其中，最受矚目的焦點就是AI PC。手機已經陸續導入AI功能，例如Google的畫圈搜尋、智慧橡皮擦，或三星的雙向翻譯等。AI PC簡單來說，就是可以執行生成式AI功能的電腦。目前，AI PC的具體定義尚未統一，各大廠商都有自己的標準，而未來的重點在於不需要依賴雲端計算，而是在本地端運行語言模型。

隨著AI時代的到來，NPU（神經網路處理單元）成為選購電腦的新重點，這是AI時代的新產物，能支援AI模型的運行，讓筆電能夠高效執行AI工作。目前市面上已經有一些支援NPU的晶片，例如Snapdragon X Elite、AMD Ryzen 7000系列和Intel Core Ultra系列。

▲莫娜分享了各家廠商即將推出最新處理器的AI筆電。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

此次COMPUTEX展覽的另一大亮點，就是各大廠商展示的搭載最新處理器的AI筆電。例如華碩、宏碁、戴爾、惠普、三星和聯想等品牌都將推出搭載高通Snapdragon X Elite或Snapdragon X Plus處理器的新筆電。以華碩的Vivobook S 15為例，該筆電搭載Snapdragon X Elite，NPU具備45TOPS運算能力，總運算力達75TOPS，支持多項AI功能，如紅外線攝影機的智慧調光、螢幕自動調暗、智能鎖定等。其他品牌像是Dell的XPS 13、惠普的OmniBook X和EliteBook Ultra、三星的Galaxy Book4 Edge、聯想的Yoga Slim 7x及新款Surface筆電等，也都已導入AI功能，並將於6月上市。

最後莫娜表示，AI PC一旦進入市場，才是實用性和價格上的考驗開端。對於一般消費者而言，這些AI PC是否實用，價格是否合理，都是值得關注的問題。AI PC或許更適合專業或進階級的AI使用者，但隨著技術的進步，相信未來會有更多人享受到AI帶來的便利。