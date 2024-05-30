摸了一條鱸魚！2歲男童發燒41℃隔天進ICU　「截4根腳趾」搶命

▲2歲男童截去了4根腳趾和部分腳底板。（圖／翻攝自縱覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一名2歲男童近日疑接觸生魚，感染創傷弧菌面臨截肢。5月29日，男童軒軒父親稱，經過1個多月的治療，孩子未能保住腳趾，已經被截去了4根腳趾和部分腳底板。3周後，還需要進行植皮手術，如植皮不成功，將再次面臨截肢的風險。

綜合陸媒報導，5月29日下午，父親稱，他們家住珠海市，「4月14日就買了一條鱸魚，我兒子中招，4月15日送醫搶救。」

父親回憶，4月14日下午，自己母親領著兒子到街邊的海鮮市場買菜，「他奶奶領著他，花了10來元錢（人民幣，下同）買了一條鱸魚，是魚攤主殺好裝在塑膠袋子裡。小孩子喜歡魚，提著魚走了一段路，回到家裡，也拿出來玩過魚。14日下午3、4點，他接觸到魚，當天下午6點我們就把這條鱸魚吃掉了，都沒有問題。」

父親表示，兒子當天下午接觸到鱸魚，到晚上開始出現症狀，但當時沒有注意到，「晚上他睡覺的時候，大約凌晨2點開始發高燒到41℃左右，我帶他去醫院退燒了，凌晨3點多他就睡著了，我以為就沒事了，結果到早上又開始發燒。」

隨即到醫院檢查，進行了手術，並送進ICU，17日被確診為創傷弧菌感染。父親稱，醫生初步推斷孩子是腳上有傷口，手接觸到魚後再摸到傷口導致的感染，或者是處理後的魚刺刺傷了孩子引發感染。

父親提供的疾病診斷書顯示，軒軒被診斷為右足壞死（創傷弧菌感染）；壞死性筋膜；右足、右小腿筋膜室綜合徵；膿毒性休克；敗血症（創傷弧菌感染、銅綠假單胞菌感染）等。

父親解釋稱，那條鱸魚身上帶有這種致命的病菌，「可能是我兒子抵抗力不好就感染了。打個比方，他身上可能有個小傷口，他用手去摸了魚，再用手去摸傷口的話，就可能被感染了。」

父親分析總結稱，兒子感染有兩種可能，「要麼就是被魚咬到，要麼就是身上有傷口，接觸到魚後感染」、「他當時腳上有傷口，我們不確定是不是被魚刺的，還是他本來就有的，因為傷口太小。他是小孩子，到處跑出去，有可能摔倒或者穿鞋造成的，就是在腳踝腳後跟那個位置有傷口」。

父親澄清說，並非只有鱸魚攜帶這種致命病菌，「我們買的就是普通的、常見的鱸魚，海洋裡面的動物都有可能攜帶的，並不一定說是只有鱸魚才會有。」

父親說，4月27日，醫院將軒軒送出重症監護室，安排到骨科進行治療，「之前是說看看能不能控制住，控制住的話就不用截肢，但到後來沒有控制住。」5月13日，軒軒先是截去了3根腳趾，隔了五六天進行清創手術時，發現另一根也出現問題，於5月20日又截去1根，共截去4根腳趾和部分腳底板。

「感染暫時是控制住了，3周後進行植皮手術」，父親說，為了省去3周的住院費，父親在獲得醫生同意後，在家等待治療，3天到醫院換一次藥。

他稱，自己是一名單親爸爸，在工廠上班，沒有什麼積蓄，治療期間已經花費17萬元，都是東拼西湊的。目前植皮手術的費用還不確定，如果植皮不成功，還將再次面臨截肢的風險，後續的康復也將是一筆不小的開銷，現在真的是無力負擔。

創傷弧菌屬於弧菌科，是一種革蘭氏陰性菌，是致死率最高的致病弧菌，廣泛分佈於水溫較高的世界各河海交界水域、近海、海灣及海底沉積物中，並常寄生於貝殼類等海洋生物中 ，如魚、蝦、牡蠣、蚌等。

創傷弧菌的毒性較強，潛伏期平均為24小時。約50%-70%的患者會在一兩天內出現局部皮膚腫脹，疼痛明顯，傷口周圍或感染肢體末端皮膚呈黑紫色，有水皰。

感染者常伴有發熱、腹痛、腹瀉、嘔吐、低血壓等症狀。病情進展迅速，若不及時就診，嚴重會發展為肌肉壞死和敗血症，甚至有截肢和引起多臟器功能衰竭的風險。