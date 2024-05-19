廣東人挑戰30天上班暴雨？　氣象預警「龍舟水」5個時段出爐

▲ 廣東今天開始有強降雨 。（圖／翻攝 廣東氣象台）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東日前經歷暴雨天氣，近期氣象部門監測預報從今（19）日開始，廣東將迎來新一輪的強降雨，根據最今公佈「龍舟水」統計期廣東和廣州的雨量預計，「廣東人將挑戰暴雨上班30天」，立刻上熱搜。

由於下個月就是端午節龍舟競渡之時，也是前汛期（4月-6月）有一段降水較為集中的時期，經常隔三差五就會下一場滂沱大雨，廣東民間稱為「龍舟水」。廣東氣象預報習慣，也把每年5月21日至6月20日之間的降水，稱為「龍舟水」。

根據廣東省氣象部門預計，今年「龍舟水」主要降水時段，5月19日到6月18日。另外氣象部門提醒，龍舟水易在凌晨至早上出現，相較白天，給人帶來的不便更加明顯。

當廣東人看到一個月的降雨預警，心也涼了。有網友說，「看到這個熱搜，廣東天氣有點懵」「下暴雨30天，嚇死人」。大陸社交平台微博昨18日「廣東人將挑戰暴雨上班30天」話題登上熱搜，引起網友議論，難道「廣東要下30天暴雨？」

▲ 廣東每年降雨的「龍舟水」要來了 。（圖／翻攝 廣東氣象台）

廣東省氣象部門在新浪微博「@廣東天氣」立刻回應，「關注我就不害怕」，統計期內30天「龍舟水」並非天天下暴雨，請留意氣象部門發佈的預報預警信息。

根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東防汛防旱防風總指揮部決定於5月18日12時啓動防汛Ⅳ級應急響應。

根據廣州市氣象部門針對廣州地區的「龍舟水」雨情預測，除了統計期前夕的5月19日至20日的暴雨局部大暴雨天氣。

統計期內集中降水時段包括5月26日至27日（中到大雨），5月29日至6月1日（大到暴雨），6月3日至5日（大到暴雨），6月8日至12日（大到暴雨），6月16日至18日（中到大雨，局部暴雨）。從上述預報結論看，即使是集中降水時段，也有預計雨量未達暴雨的時段。

