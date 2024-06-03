家族旅遊變調！13歲少女「離奇喪命」主題樂園　水中昏迷救不回

▲主題公園「探索灣」（Discovery Cove）發生少女死亡意外。（圖／翻攝Instagram@discoverycove，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯一名13歲少女與家人前往美國佛州旅遊，上周卻被發現在主題公園「探索灣」（Discovery Cove）的水池裡不省人事，緊急送醫後仍宣告不治。她的死因被研判為溺斃，但全案詳細經過，仍在調查中。

太陽報、每日郵報報導，5月28日上午11時25分，少女被發現在水池中昏迷、情況危急，她被送至當地醫院，隔天不幸去世。根據奧蘭治郡（Orange County）警察與法醫調查結果研判，死因為溺水意外。

探索灣位於佛州奧蘭多（Orlando），是一座同時經營渡假村及主題公園的熱門休閒娛樂景點，與奧蘭多海洋世界、奧蘭多水上樂園，同隸屬於海洋世界娛樂集團（SeaWorld Entertainment）。

探索灣發言人表示，工作人員發現受害者之後，立刻採取應對行動，並且聯繫了消防與救援部門，直到醫護人員抵達後，接管急救程序，並把少女送往醫院，「我們的心與這個家庭同在，出於對他們隱私的尊重，我們不會進一步發表評論。」

奧蘭治郡警方5月29日證實少女去世的噩耗，英國外交部也表示，他們已與少女家屬取得聯繫，將在這個艱困時期提供支持。