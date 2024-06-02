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大陸 大陸焦點 特派現場

媽吐槽兒眼睛小…丈夫長相曝光　網驚：趕快帶去看醫生

媽吐槽兒眼睛小…丈夫長相曝光　網驚：趕快帶去看醫生

▲媽吐槽兒眼睛小，網驚：趕快帶去看醫生。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸湖北省1名鍾姓女子近日在網路上發布了兒子的照片，吐槽孩子眼睛實在太小，如果兒子瞇起眼睛，幾乎就看不到眼睛。隨著女子丈夫的長相曝光，不少網友直言「這是小眼裂，是有毛病的」，建議媽媽盡快帶著小孩去看醫生，以免延誤治療時機。

綜合陸媒報導，鍾女近日在網上發布了兒子的照片，指孩子眼睛太小，如果兒子瞇起眼睛，幾乎就看不到眼睛的存在，就算是拿膠帶黏起孩子的眼皮，也是小的可憐。在大家議論紛紛時，鍾女又發布了丈夫劉男的照片，網友們立馬感嘆「遺傳功能實在是太強大了！這孩子不是親生的我都不信！」

從遺傳學角度來看，女兒的X染色體分別來自父母雙方，因此她們的遺傳特徵受到父母雙方的共同影響，而並非僅受父親一方的影響。相比之下，兒子則完全繼承了母親的X染色體，因此在某種程度上，兒子與母親相似的概率確實會稍高一些。

鍾女兒子出生後，她發現兒子的眼睛異常小，即便睜大眼睛，也僅如黃豆般大小，與第1胎生育的女兒相比，兒子的眼睛簡直可以忽略不計。起初，婆婆安慰說剛出生的嬰兒眼睛都小，等過了1歲之後，眼睛就會慢慢變大。然而隨著時間推移，兒子已經快2歲了，但他的眼睛依然沒有變大的跡象。

鍾女感到十分困惑，認為按照「兒子仿娘」的說法，自己的眼睛並不小，兒子的雙眼卻如此之小，甚至懷疑這與自己懷孕期間感冒有關，決定向網友求助。畫面曝光後，有網友說「這是小眼裂，是有毛病的」，建議媽媽帶孩子看醫生，越快治療越有效，不應該考慮像爹還是像媽，而是讓孩子見到更多的光明。

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