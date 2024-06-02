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今年颱風草只有1摺「襲台颱風僅1個」？　留言長知識了

今年颱風草只有1摺「襲台颱風僅1個」？　留言長知識了

▲有網友指，今年颱風草只有一摺，民間傳說意味襲台登陸颱風只會有一個。（圖／臉書　北北基桃生活圈）

圖文／CTWANT

今年第2號颱風馬力斯已於1日上午8時減弱為熱帶性低氣壓，成為「短命颱」，而台灣位於颱風路徑的要衝，平均每年遭到颱風侵襲3至4次，尤其是每年7到9月更為主要颱風季。對此，有網友看到今年颱風草僅有一摺，據民間傳說，這意味襲台登陸颱風只會有1個，這次是否屬實則要再觀察看看。

原PO日前在粉絲專頁「北北基桃生活圈」發文貼出颱風草的照片，並指今年颱風草只有一摺，民間傳說，這意味襲台登陸颱風只會有一個，已觀察多年，屢屢應驗，這次就再來看看大自然的奧秘。

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貼文一出，便引起熱議，有網友表示「自小時候阿嬤教我看之後，這幾十年只要有路過就會看一下，真的跟當年度的颱風數量吻合。而且深折是大颱風、小折是小颱風」、「這個超準的，我觀察很多年了，不要不信邪」。

還有人回憶，「那一年我還把它捲成脆笛酥形狀，阿嬤嚇死…以為有龍捲風！！」、「我之前小時候調皮把這個折成11折差點沒被打死」。

事實上「颱風草」的真名為棕葉狗尾草，是一種多年生草本植物，名稱來自於原住民族觀察葉片橫紋，預測當年颱風數量的習慣，又稱為颱風草、風颱草、風動草、風動草、龍船草、大風草。

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