保養界超新星CIMOR獲「美妝界奧斯卡」雙金獎　台灣生醫專利國際發光

▲成立不到2年的台灣生醫超新星品牌－CIMOR，一舉榮獲美妝奧斯卡MONDE SELECTION品質金獎雙項肯定。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣生醫產業實力堅強，專利技術、獨家成分百家爭鳴，不僅要抓住消費者眼球提供高效保養，能榮獲美妝界奧斯卡之稱的「比利時MONDE SELECTION品質金獎」認可更是品牌終極目標。其中，成立不到2年的台灣生醫超新星品牌－CIMOR，近期以「2倍賦活多胜肽噴霧精華」、「8倍賦活奇肌修護精華」兩項核心產品，一舉榮獲MONDE SELECTION品質金獎雙項肯定，其專利技術及數千則好評反饋的有感保養體驗，讓消費者更加安心、有效保養。

▲▼「2倍賦活多胜肽噴霧精華」、「8倍賦活奇肌修護精華」兩項核心產品，一舉榮獲MONDE SELECTION品質金獎雙項肯定。

台灣唯一Puritide生醫專利技術 數千則使用有感反饋

▲CIMOR是台灣唯一擁有Puritide生醫專利技術的保養品牌。

2022年9月問世的CIMOR，是台灣唯一擁有Puritide生醫專利技術的保養品牌，奠定品牌在保養品技術的領先實力。CIMOR擁有自家獨立實驗室及生技工廠的堅實後盾，能夠完整嚴格控管產品生產品質，不僅每個產品都有獨特的濃度組合，在開發過程中也都經過有效活性分析，確保每位使用者都能真正使用到高品質有效果的保養品。

實驗室歷時超過六年的研發，將獨家專利技術的Puritide應用在MRGF賦活多胜肽因子上，使其能在常溫下保存長達兩年，回測時仍保持高達80%-90%的高效活性，以超越市場的獨家技術做到每個產品精準強力修護，一次對抗缺水、出油、黯沉、粗糙、乾燥、細紋、鬆弛、衰老等肌膚日常8大問題。

加上CIMOR成立短短兩年，火速累積數千則使用有感反饋，徹底打破以往認為胜肽分子不能完全被肌膚吸收的迷思，真正發揮保養成效最大值，實現令人夢寐以求的永恆無齡肌。

多項國際大獎加持 生醫保養超新星誕生

▲CIMOR之「2倍賦活多胜肽噴霧精華」、「8倍賦活奇肌修護精華」兩項核心產品連拿多項國際級大獎。

作為台灣生醫專利技術的先驅，CIMOR的核心產品持續在國際間嶄露頭角．尤其「2倍賦活多胜肽噴霧精華」、「8倍賦活奇肌修護精華」連拿多項國際級大獎，光2023年就一舉拿下5項國際獎項肯定，包括：英國綠色美容大獎、英國Global Beauty and Wellness Awards (GBWA)創新面部產品獎、亞洲設計大獎銀獎及優選，雪梨設計大獎銀獎等。而2024年也榮獲英國美妝精選大獎及比利時MONDE SELECTION雙品質金獎，這些榮譽為CIMOR的卓越品質提供了最佳佐證。

獨家研發完整賦活保養4部曲－CIMOR明星商品大揭密

▲CIMOR獨家專利研發明星商品打造經典保養4部曲，完整賦活肌膚。

CIMOR獨家研發明星商品打造經典保養4部曲，包含：採用奈米級小分子前導吸收技術的「2 倍賦活多胜肽噴霧精華」能迅速浸透肌底，讓肌膚感受到前所未有的嫩透和改善蠟黃；「20倍肌活安瓶」凍晶球，含業界最高濃度的賦活多胜肽活性因子達到「縮時修護」，適用於任何膚況，並大膽主張「膚況越差、越有感」而成為保養話題新寵。

▲▼「2 倍賦活多胜肽噴霧精華」(上)；「20倍肌活安瓶」凍晶球(下)。

此外還有「8倍修護精華露」，使用頂級積雪草的封膜式密集修復力，透過清爽的凝露質地，提升肌膚重建防禦力；以及「4倍藍銅晚霜」擁有6000ppm最高有效藍銅濃度與生醫級6胜肽，達到逆轉引力，為肌膚維持肌膚彈性、賦活的極致享受。

▲▼「8倍修護精華露」(上)；「4倍藍銅晚霜」(下)。

CIMOR憑藉其獨到的專業高效與美學創見，結合台灣生醫專利技術，成功塑造了卓越的保養品牌形象，在全球美容界頂尖評鑑機構的認可下，CIMOR將繼續引領保養界的潮流，為現代消費者帶來前所未有的真正膚況逆轉與高CP值兼具的全新體驗。

▲CIMOR將繼續引領保養界的潮流，為現代消費者帶來前所未有的真正膚況逆轉與高CP值兼具的全新體驗。

慶祝CIMOR獲獎殊榮，CIMOR官網舉辦回饋活動，2024/6/15前雙項金獎產品組合買大送小，新會員加入再送100元購物金，邀請大家一起感受保養全新體驗。

CIMOR官網回饋活動：https://www.cimor.co

CIMOR素人實際使用反饋：

https://www.instagram.com/p/CrDwJbhhIyR/?igsh=MTl3d3Fmcm1lbGhxcg==