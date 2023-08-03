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成大醫學院歡喜「成就四十」　生醫卓群大樓啟用40週年紀念柱揭幕

▲成大醫學院醫學院第二研究大樓「生醫卓群大樓」，舉行啟用典禮，並設立「40週年院慶紀念柱」，由成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、成大醫院院長李經維等共同揭幕，見證「成就四十」珍貴時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫學院前院長張俊彥、附設醫院院長李經維、醫學院院長沈延盛、成大校長沈孟儒、前成大校長蘇慧貞、醫學院基礎醫學研究所所長蔡少正（左起），共同啟動「生醫卓群大樓」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學醫學院「超越三十、成就四十、展望五十」，醫學院創設40年來唯一的新建工程「醫學院第二研究大樓--生醫卓群大樓」，3日盛大舉行啟用典禮。

▲成大醫學院醫學院第二研究大樓「生醫卓群大樓」，舉行啟用典禮，並設立「40週年院慶紀念柱」，由成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、成大醫院院長李經維等共同揭幕，見證「成就四十」珍貴時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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地上11層的大樓是教學場所更是重量級研究場域，依國內外醫學發展趨勢設有嘉成高齡醫學研究中心、細胞治療暨再生醫學中心、創新醫材暨診斷醫學平台等 6 大研究領域，將結合校本部、醫學院及附設醫院的資源與量能，進行相關研究及應用並與產業界協力合作，促進生物醫學科技產業升級與新經濟型態。

▲成大醫學院醫學院第二研究大樓「生醫卓群大樓」，舉行啟用典禮，並設立「40週年院慶紀念柱」，由成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、成大醫院院長李經維等共同揭幕，見證「成就四十」珍貴時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、附屬醫院院長李經維、成大前校長蘇慧貞、醫學院前院長現北醫臺北癌症中心院長張俊彥、醫學院基礎醫學研究所所長蔡少正等人共同啟動，與現場賓客一起見證醫學院邁入新篇章。成大傑出校友副總統賴清德特地稍來賀電「長期以來母校醫學院積極持秉與時俱進宏旨，汲引國際專刊新知，厚實臨床診療救治，提供完善分科實習，沾溉啟沃，教澤流詠」。

典禮上，沈孟儒校長滿懷喜悅與感恩之心回顧10年蓋一大樓的心路歷程，感謝在眾人腳踏實地默默努力下，克服許多難以向外人道的困難與壓力，以驚人速度完成 7 大項繁瑣的行政程序，更感激當時臺南市長現為副總統賴清德神救援，讓教育部支持了大樓近 3分之1經費。大樓興建過程中也獲得不少企業界人士的協助，一路走來可謂「自助、人助、天助」。

沈延盛院長表示，成大醫學院肩負提升南台灣醫療水準、平衡南北醫療差距的使命，生醫卓群大樓結合產、官、學界擘劃 6 大研究領域，除提升國內學者國際競爭力和能見度，也聚焦全人照護之研究、發展數位智慧與精準醫療等整合性研究，提供科學依據並結合臨床實驗證，協助政府與人民開拓嶄新生活模式，提升國民健康福祉，建立出全新的南臺灣研究新生態。

蘇慧貞前校長指出，10年磨一劍，40年來醫學院第2棟大樓，過程中太多人默默投入，也得到許多人協助。成大為了新大樓，嘔心瀝血規劃出新的醫學領域、服務民眾的方向，以及將在南部扮演的關鍵影響角色。期許未來大家繼續努力，迎來更美好的發展。

▲成大醫學院醫學院第二研究大樓「生醫卓群大樓」，舉行啟用典禮，並設立「40週年院慶紀念柱」，由成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、成大醫院院長李經維等共同揭幕，見證「成就四十」珍貴時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

生醫卓群大樓座落於成杏校區，緊鄰東豐路與長榮路四段，地點在成大醫學院教學大樓與敬業校區興建中之成大醫學院附設老人醫院之間。大樓採RC構造，地上11層，地下2層。2018年8月動土，2022年6月底取得使用執照。醫學院、附設醫院、生醫卓群大樓，再加上日後老人醫院，成功大學已然形塑出全國首屈一指之醫學聚落。

成功大學為擁有國家級醫學中心的綜合型大學，有責任照顧南台灣之醫療需求。生醫卓群大樓6大研究領域分別為，嘉成高齡醫學研究中心、細胞治療暨再生醫學中心／GPT 實驗室、貴重儀器核心實驗室／單細胞解析暨 CyTOF 分析中心、創新醫材暨診斷醫學平台／比較醫學中心、腸道菌相核心實驗室、實驗動物用功能性磁振造影。

嘉成高齡醫學中心，為成大醫學院與嘉義基督教醫院攜手設立，藉由整合健康照護，社區醫療及基礎醫學研究量能，打造高齡醫學研究及照護的美好新希望，協助政府建立高齡醫療政策與方向。細胞治療暨再生醫學中心，將結合成大醫學中心及產業界進行臨床驗證，以及與美日著名大學合作開發新治療方法，將成大醫學院發展成亞太細胞治療及再生醫學之研發重鎮。

▲成大醫學院醫學院第二研究大樓「生醫卓群大樓」，舉行啟用典禮，並設立「40週年院慶紀念柱」，由成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、成大醫院院長李經維等共同揭幕，見證「成就四十」珍貴時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

醫學院歡慶創立40年，特地在中庭設立「40週年院慶紀念柱」，由成大校長沈孟儒、醫學院院長沈延盛、成大醫院院長李經維等共同揭幕，見證「成就四十」珍貴時刻。

紀念柱，座北朝南，立在台南地圖之上，象徵成大醫學院在台南深根發展，柱高 300公分，不銹鋼材質。上有塊狀堆疊的「40」、 「NCKU MED」（成大醫學院英文縮寫）等字母，每個字母均有不同迎光面角度，南臺灣陽光燦爛，每個字母會依不同時間的光線、角度閃耀。醫學院現有7系、18個碩士班、8個博士班，紀念柱上閃亮字母，象徵成大江海容納百川，為國家培育出一位又一位棟樑人才。

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