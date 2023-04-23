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聚焦生技生醫產業趨勢　「國際加速器計畫」尋找新創千里馬

▲▼金鳳凰國際加速器 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器海選活動開始徵件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

全球人口老化已是趨勢，生物科技、智慧醫療產業方興未艾，新冠肺炎全球漫延，更加速相關產業發展，帶來龐大商機，國內知名企業的國際加速器計畫，重點支持「生技新創」的高速發展，多元導入豐沛的資源，打造台灣與國際的新創生態系，透過生技與科技人才跨域商業合作，扶植加速創新團隊，希望在智慧大健康的領域打造出台灣的「護國群山」。

鴻準精密工業及永齡基金會所屬「H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器」， 繼去年針對生物科技、 醫療AIOT產業的新創團隊進行徵選後，今年徵件海選活動正式起跑，並在高雄鴻海大樓三樓亞灣新創園舉行首場徵選說明會。

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▲▼金鳳凰國際加速器 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器海選活動開始徵件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

已邁入第二年的H.Spectrum +健康金鳳凰國際加速器，徵選類別有智慧醫療、醫材、醫療設備、精準檢測、預防醫學、生物科技，今年擴大辦理，增設「國際組」與「創意組」，歡迎國內外醫學相關科系、醫療從業人員報名。

線上報名即日起到6/30止，經初選、複選將選出至少30隊加速器團隊、國際團隊至少10隊進行輔導，第四季舉行成果發表。遴選勝出團隊將由鴻準直接投資、提供技術合作，協助新創團隊穩健與市場對接，加速商轉與國際接軌。

▲▼金鳳凰國際加速器 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲H.Spectrum+ 健康金鳳凰國際加速器海選活動開始徵件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄場說明會邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃尚志、高雄醫學大學附設中和紀念醫院大數據中主任心謝慧敏、中山大學醫學科技研究所所長莊承鑫、緯創科技智能醫療事業總監郭志峰等產學研單位，分享生物科技VS大健康全球趨勢，並共同探討企業如何與新創合進共擊，大手牽小手共榮共存。

H.Spectrum+執行長魏義旻指出，H.Spectrum+是一個企業型定向加速器，專注在「科技、醫療、生技」相關領域的創業人才培訓。徵選脫穎而出的優秀團隊，將由鴻準進行「直接投資，技術合作」，協助新創及創新企業加速成功，為集團挹注創新能量，投資標的與資金型態雙贏。

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關鍵字：

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