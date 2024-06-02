振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

▲花蓮縣政府舉辦購物節啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府2日於花蓮日出大道舉辦花蓮購物節啟動記者會暨市集活動，在地商圈、夜市、餐車及青創店家等共同參與，並安排原民舞蹈團、青年歌手演唱同歡，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁出席力邀各地鄉親走進花蓮，除了感受花蓮的依然美好，更共同營造美好購物氛圍。

徐榛蔚表示，花蓮購物節迎向第四屆，花蓮縣政府初衷希望提升地方數位購物能量，更希望發展偏鄉地區的數位經濟，甚至推廣帶著手機到菜市場購物都可以掃QRcode抽大獎。有鑑於近期仍有餘震，導致各地遊客對花蓮旅遊仍有餘悸，花蓮縣政府積極推出旅遊補助，鼓勵各社團出團縣內旅遊住宿，更歡迎各地遊客走進花蓮旅遊購物，品嚐特色美食、體驗多樣豐富的自然、人文美景。

立委傅崐萁指出，花蓮雖然今年受到天災影響，但花蓮人很堅強，仍勇敢走出來迎接各地遊客的到訪。中央雖對災後重建提供相關計畫補助，但對於振興經濟的支持仍有限，他也將相關地方振興方案納入重建條例中，未來積極推動花蓮經濟復甦，讓鄉親生活步上正軌。

現場有超過40攤在地美食與特色商品，並準備豐富大獎，讓與會民眾除了享受購物樂趣。今年花蓮購物節活動已於6月1日正式開跑，為期12週，週週抽大獎，獎項包含Apple創業雙機（2024最新iPad Pro+ iPhone 15）、LG自動集塵濕拖無線吸塵器、Apple Watch Ultra 2及Dyson三合一涼暖空氣清淨機等等，並支援電子發票同步登錄功能，以鼓勵店家及民眾使用電子載具，響應無紙化消費。

考量花蓮產業以微型創業居多，特以「消費滿百」即可抽獎的方式進行，每屆帶動金額屢創佳績，前三屆總登錄筆數逾十萬筆，創造近7億元的商機，業者迴響熱烈報名踴躍，累計迄今全縣特約商店逾2,000間，民眾只要於特約商店消費滿佰即可參加，將逐週依序於花蓮北、中、南區抽出幸運兒。

除了「週週抽，週週有大獎」基本獎項以外，經濟部商業發展署特別挹注資金，針對本縣立案商圈（會員店家）、公有零售市場、列管夜市等三重加碼，等同於上述場域的特約店家消費，將有三次抽到大獎的機會，整體活動總計將產生150名以上幸運兒。

▲縣長徐榛蔚歡迎各地遊客走進花蓮旅遊購物，用行動支持花蓮經濟。

花蓮縣政府表示，花蓮購物節自舉辦以來，吸引大量消費者及店家參與，有效促進地方經濟發展，為幫助花蓮本地店家提升數位化程度並享有活動一系列宣傳資源；為響應環境永續，活動設立數位登錄平台，消費者只需掃描活動QR CODE登陸消費，即可參加抽獎，相當便利。縣府期望透過本次活動，能夠更進一步刺激消費，攜手共創美好未來。

更多活動詳情請洽官網：https://hlgo.tw ，或連繫專案辦公室0930-309672