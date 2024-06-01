住宿優惠今上路！花蓮6月訂房率僅1成　李孟諺：視狀況調整補助

▲交通部長李孟諺到花蓮推廣自行車旅遊和花蓮觀光。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

振興花蓮旅遊今(1日)上路，自由行住宿平日最高補助1000元、假日補500元，團客每團最高補2萬元，不過花蓮業者表示，住宿補助今上路，但6月訂房率僅1成，7月近2成，快撐不下去，盼比照疫情祭薪資和營運補助。交通部長李孟諺今也前往花蓮推動自行車旅遊時表示，補助將視後續旅遊和訂房狀況再做相關調整。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，住房和旅遊補助今天上路，不過對旅宿業6月份住房並沒有很明顯提升，之前震後訂房率約3%到5%，6月回升到僅1成，7月有稍微明顯的回升，不過也沒超過2成。

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陳義豐指出，雖然推出旅遊補助，但消費信心不足，就像今天凌晨又發生規模5.5地震，餘震整整持續2個月，蘇花公路也剛通車，每天還有餘震，民眾對花蓮沒有消費信心。

陳義豐感嘆，花蓮振興補助住宿祭出1千元方案，但是補助給消費者，而旅宿業者要養員工，面臨情況比較急迫，在融資紓困上雖政府有協助政策，但實質上到銀行借款仍被拒絕，業者難以突破，政府雖說要指派公股銀行承辦，但不能只開口說，應該公布哪些公股銀行可融資名單，並期盼能比照疫情期間對旅宿業提供薪資和營運補貼，業者已經苦撐2個月了，快撐不下去，不希望走到裁員這條路。

▲交通部長李孟諺(左3)到花蓮推廣自行車旅遊和花蓮觀光。（圖／交通部提供）

交通部長李孟諺今也前往花蓮推廣世界自行車日全台環騎活動，選在花蓮舉辦主場，李孟諺受訪時表示，6月1日國民旅遊補助啟動，平日花蓮住宿補助1千元，假日補助5百元，團客每團補助2萬，還有台灣好行可免費搭乘，蘇花公路前兩天也可通大貨車和大客車，各方條件都已經準備好，歡迎大家來花蓮旅遊。

針對今凌晨花蓮還有規模5.5餘震，李孟諺說，雖然還會有些餘震，但花蓮各方面都是安全的，狀況都可以掌握，還是鼓勵大家來花蓮體驗觀光。

由於旅宿業住宿率仍低迷，李孟諺表示，期待透過活動舉辦和宣傳，讓國內民眾把對花蓮列為旅遊首選，也讓國際觀光客體驗花蓮的美好；未來也會看後續旅遊和訂房狀況，評估旅遊補助再做相關調整。