「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

▲「營養童樂繪」徵稿比賽頒獎典禮與作品成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣美術館園區2日舉辦「營養童樂繪」徵稿比賽頒獎典禮與作品成果展，共120名學童共享榮耀與分享喜悅，由臺東縣長饒慶鈴、衛生局長孫國平頒獎。饒慶鈴表示藉由著色繪畫活動提升學童對「我的餐盤」及「全榖及未精製雜糧食物」認識，強化校園與家庭對健康飲食內容的關注，透過藝術創作表達對營養的理解，實踐健康的生活方式。

饒慶鈴提到，這次比賽分兩個組別辦理，活動超過2000位學童響應，低年級以我的餐盤圖稿進行著色，中年級以全榖雜糧類食物為主題進行自由創作，各組透過不同形式表達，展現對營養的概念和落實健康吃的寫照。

衛生局長孫國平局感謝所有孩子們努力和參與，經由藝術形式傳遞健康飲食概念，鼓勵從小培養良好的飲食習慣，促進身心健康。這次出色作品在美術館園區內展出，歡迎大家前來欣賞，一同為獲獎學童喝采。

衛生局說明，每位參賽小畫家運用色彩筆觸，將藝術創作天份發揮得淋漓盡致，表現對營養豐富食物的喜愛，對健康全榖雜糧類食物融入生活的樣貌，向大眾展現我的餐盤與全榖雜糧類食物，作品賦有獨特構思和精湛的繪畫技巧，讓大眾對健康飲食有全新認識。



此次邀請美術專家與營養學專家共同評選，在眾多作品中精挑細選，最終有120件作品脫穎而出，除獲得豐富獎項，並於臺東縣美術館園區內的野室珈琲館空間布置藝術廊道，進行作品展示，打造營養概念與藝術共融展覽，傳遞臺東社區營養推廣中心長期致力於的成果。