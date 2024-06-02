數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

▲台東池上划很大圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年初夏，臺東縣池上鄉迎來了最熱血沸騰的第23屆竹筏季競賽。「2024池上划很大」6月1日和2日如火如荼地展開二天賽程，選手們在風光明媚、壯麗的大坡池中揮汗如雨，發揮團隊的運動精神，爭奪冠軍寶座，並傳承這項獨特文化。現場吸引了數千名來自全國各地的民眾與遊客，共同為參賽隊伍加油吶喊，使競賽氣氛達到最高潮。

經過激烈的比拚，最終由「Mr. CaNoe Taiwan」隊拔得頭籌，「高雄船老大」、「Zero」和「花蓮高工A」分別獲得亞軍、季軍和殿軍。雖然賽場上競爭激烈，但賽後選手們互相鼓勵、加油打氣，展現了優良的運動精神，為「池上划很大竹筏嘉年華」樹立了良好的比賽風氣。

頒獎典禮由池上鄉長林建宏為獲勝隊伍頒發榮譽。此次奪冠的「 Mr. CaNoe Taiwan」隊表示，繼上次來參賽後，今年又整裝待發來池上大坡池參加竹筏季，也將其視為亞錦賽的賽前暖身，以賽代訓方式，做了許多的準備，很高興可以奪得冠軍！對此要特別感謝池上鄉公所給划船選手一個發展的舞台，並且每年用心舉辦，賽後隊員們也有規劃到池上其他地方走走，享受這個美好的周末假期。

池上鄉長林建宏表示，竹筏季已經在大坡池連續舉辦23年，過去因為聚集在大坡池周遭的部落族人，依靠著大坡池的魚貨必須駕著竹筏捕漁，作為經濟主要來源，因此，將它轉化為文化傳承與觀光鍊接，更可讓下一代熟悉自己地方的歷史背景。

林建宏指出，大坡池其實是自然湧泉，近年慢慢去水泥化重新讓生態恢復，根據了解棲息鳥類回到100多種，甚至五色鳥也回來了。傳承傳統文化的竹筏季，讓在地鄉民、選手、遊客，都能一同沉浸在歡快的氣氛中，大坡池如今已成為一家大小休閒的最好去處，遊客來到此處，認識欣賞池上之美，教育環境連結觀光資源的帶動，讓溼地生態可以和觀光、經濟產業取得平衡的發展，每年夏季熱鬧非凡的池上竹筏季將傳統文化成功創新，成為每年吸引無數遊客到訪池上鄉的盛會活動。