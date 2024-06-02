　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

▲台東池上划很大圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東池上划很大圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年初夏，臺東縣池上鄉迎來了最熱血沸騰的第23屆竹筏季競賽。「2024池上划很大」6月1日和2日如火如荼地展開二天賽程，選手們在風光明媚、壯麗的大坡池中揮汗如雨，發揮團隊的運動精神，爭奪冠軍寶座，並傳承這項獨特文化。現場吸引了數千名來自全國各地的民眾與遊客，共同為參賽隊伍加油吶喊，使競賽氣氛達到最高潮。

經過激烈的比拚，最終由「Mr. CaNoe Taiwan」隊拔得頭籌，「高雄船老大」、「Zero」和「花蓮高工A」分別獲得亞軍、季軍和殿軍。雖然賽場上競爭激烈，但賽後選手們互相鼓勵、加油打氣，展現了優良的運動精神，為「池上划很大竹筏嘉年華」樹立了良好的比賽風氣。

頒獎典禮由池上鄉長林建宏為獲勝隊伍頒發榮譽。此次奪冠的「 Mr. CaNoe Taiwan」隊表示，繼上次來參賽後，今年又整裝待發來池上大坡池參加竹筏季，也將其視為亞錦賽的賽前暖身，以賽代訓方式，做了許多的準備，很高興可以奪得冠軍！對此要特別感謝池上鄉公所給划船選手一個發展的舞台，並且每年用心舉辦，賽後隊員們也有規劃到池上其他地方走走，享受這個美好的周末假期。

池上鄉長林建宏表示，竹筏季已經在大坡池連續舉辦23年，過去因為聚集在大坡池周遭的部落族人，依靠著大坡池的魚貨必須駕著竹筏捕漁，作為經濟主要來源，因此，將它轉化為文化傳承與觀光鍊接，更可讓下一代熟悉自己地方的歷史背景。

林建宏指出，大坡池其實是自然湧泉，近年慢慢去水泥化重新讓生態恢復，根據了解棲息鳥類回到100多種，甚至五色鳥也回來了。傳承傳統文化的竹筏季，讓在地鄉民、選手、遊客，都能一同沉浸在歡快的氣氛中，大坡池如今已成為一家大小休閒的最好去處，遊客來到此處，認識欣賞池上之美，教育環境連結觀光資源的帶動，讓溼地生態可以和觀光、經濟產業取得平衡的發展，每年夏季熱鬧非凡的池上竹筏季將傳統文化成功創新，成為每年吸引無數遊客到訪池上鄉的盛會活動。

ET快訊
快訊／09:27規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級
恐有50間高中職退場！專家示警「海嘯高峰未到」：溺水大學再多
西部大雨即將開始　鄭明典示警：強對流往南部接近
魚乾「公開男友了」！　合體超甜：像換一個人
快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒
快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗
快訊／10縣市大雨特報　今全台變天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台北國際觀光博覽「桃園館」　優惠好禮等你來

桃園統領廣場年中慶開跑　畢業季優惠等你來

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

元智大學國際音樂會　哈佛美聲合唱團亮相桃園

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

未下口令戰車直接開砲！連長怒「把排長當沙包踹」　花防部回應了

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用　侯友宜：親子休憩最佳場域

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

孫安佐開直播怨爸媽

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

台北國際觀光博覽「桃園館」　優惠好禮等你來

桃園統領廣場年中慶開跑　畢業季優惠等你來

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

元智大學國際音樂會　哈佛美聲合唱團亮相桃園

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

未下口令戰車直接開砲！連長怒「把排長當沙包踹」　花防部回應了

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用　侯友宜：親子休憩最佳場域

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

台北國際觀光博覽「桃園館」　優惠好禮等你來

開衩旗袍挑戰16蹲！正妹天團KDC16蹲遍金門爆紅　萬人朝聖

中樂透想獨吞！她火速休夫下場慘了　3千多萬「全歸前夫」

快訊／09:27花蓮近海規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必將粉身碎骨、自取滅亡

國小教甄「光合作用」答案惹議　北市教育局改口：該題送分

西部大雨即將開始　鄭明典示警：強對流往南部接近

玉山盃／三重、青埔球場雨勢不斷　2日賽事順延一天

史上最狂！皇馬歐冠第15度封王　決賽2比0擊敗多特蒙德

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

地方熱門新聞

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

2024新北詩歌節登場　百年古厝穿漢服

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

永慶誠實徵文比賽　侯友宜：致力推動品德教育

「2024池上划很大」竹筏賽事圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

台東市12歲楊姓男孩即將就讀國中，今天上午卻意外遭鐵捲門夾住，送醫不治。學校老師聽聞相當不捨，校長毛慧莉難過地說：「畢業證書都做好了」。

即／花蓮派出所長酒駕肇事　2人受傷

即／花蓮派出所長酒駕肇事　2人受傷

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

稱「年輕員警不受教」　饒慶鈴改口：酒駕零容忍

稱「年輕員警不受教」　饒慶鈴改口：酒駕零容忍

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

關鍵字：

竹筏池上台東

讀者迴響

熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面