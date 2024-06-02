台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

▲台東縣政府響應世界無菸日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應每年5月31日「世界無菸日」，臺東縣衛生局2日在美術館戶外草地舉辦「無菸野餐，享受清新空氣，讓生活更Chill！」，以無菸野餐呼籲大眾遠離菸品、保護孩童健康成長。臺東縣長饒慶鈴提到，縣府積極進行菸害防制法宣導、戒菸檳酒服務、無菸環境等政策，藉由活動帶動民眾一起拒菸反菸，讓家庭遠離菸害。

活動以共同宣示2024年世界無菸日主題「保護孩童，避免菸商干擾」做為開幕。饒慶鈴表示，孩子是未來希望，呼籲民眾戒菸，捍衛下一代免受菸商及相關行業干擾與影響。將推動菸害防制策略，喚起大眾對二手菸害問題的重視與關注，來保護孩童及引起民眾認知「菸品是致命偽裝」，進一步達到減少吸菸行為，為兒童及青少年打造無菸健康環境。

衛生局長孫國平指出，菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道、糖尿病等疾病的主要風險因子，而二手菸及三手菸，已被國際癌症研究中心列為致癌物質，臺東致力於加強民眾與青少年對菸品認知，守護鄉親健康。

衛生局進一步提到，為保障民眾健康，持續用不同語言製作符合當地標誌，結合鄉鎮市產業文化、觀光旅遊等活動，藉以促進健康無菸城市。截至目前全縣已陸續公告臺東森林公園、國際地標、綠島鄉觀音洞、北町日式建築宿舍群等計64處場域為無菸環境。此外，騎樓走廊49處、校園周邊人行道及家長接送區等45處皆禁菸，透過公告方式降低民眾遭受二手菸危害。