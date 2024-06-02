短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票怕爆+1：很多不敢坐

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

短褲、短裙是很多女生的穿搭單品，不過，就有女網友表示，出門要坐下時，若是穿短褲／裙，大腿後面的皮膚難免直接觸碰到外面的椅子，因為自己有點潔癖，會在意衛生問題，「大面積皮膚貼在外面的公共椅子上，感覺挺icky的」，想問看看其他人的看法，話題引發熱議。

女網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「穿短褲／裙坐下時大腿後面碰到椅子」，文中先承認自己有點潔癖，「有人也會在意穿短褲／裙坐下時，大腿後面皮膚碰到外面的椅子會不衛生嗎？還是只有我？」她也補充，如果是秋冬可以穿褲襪，不會直接接觸到椅子就還好，「自己家乾淨的椅子也可以，但大面積皮膚貼在外面的公共椅子上，感覺挺icky的。」

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貼文一出，不少女生也很有感，「裙子太短的話，坐下時內褲接觸椅子，我覺得很可怕」、「懂妳的感覺，皮膚敏感的人很容易接觸性過敏，我會拿外套當墊子，或者坐前面點減少接觸」、「強烈建議擦拭，或是噴一下酒精」、「所以我都穿七分以上的褲子，這是衛生問題，誰知道上一個把皮膚貼在座位上的人有沒有洗澡，甚至是否有接觸性皮膚疾病。」

有人則表示，「超級短裙的話只能站得直直的 ，稍微彎身我覺得場面震撼全球，更別說是坐下蹲下了，就算是美女我也不想看到如此畫面」、「應該很多，捷運公車上很容易看到堅持不坐下的短裙妹」、「還是有人不介意的，十幾年前大學生時期，同學穿熱褲直接盤坐在地上， 看她半條大腿都貼著地板，也覺得洗洗就好。」