不只〈吻別〉很經典！「張學友什麼歌必聽」網大推1首：信我一把

▲張學友的歌都相當經典。（圖／JDS 提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「歌神」張學友昨（31）日起在台北小巨蛋舉辦演唱會，台北首場也是「張學友60+巡迴演唱會」的第136場。就有網友好奇拋問，如果〈吻別〉是張學友所有歌曲中的第一名，那第二名是哪一首歌呢？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「張學友第二名的歌曲是哪一首」為標題發文，提到第一名是〈吻別〉應該毫無疑問，那第二名是哪一首呢？他也列出好幾首經典歌曲，包含〈每天愛你多一些〉、〈她來聽我的演唱會〉、〈情書〉、〈忘記以我做不到〉、〈別問〉等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，被最多網友點名的歌就是〈藍雨〉，甚至認為這首才是第一名，「藍雨啦，信我一把」、「咖啡或藍雨」、「第一名藍雨吧」、「藍雨第一」。

除了〈藍雨〉，也有網友回應，「我選情書」、「咖啡啦」、「戀愛的人都一樣」、「我真的受傷了，跟王菀之合唱版本很心碎」、「祝福啊」、「偷心」、「分手總要在雨天」、「人間道」、「竟然那麼少人推李香蘭」、「一千個傷心的理由、我等到花兒也謝了」、「該不該，整個情緒轉承很好」。

還有網友討論道，「吻別一直都不是第一，他太多歌比吻別好聽了」、「張學友的歌很難挑出第一，所以說吻別是知名度第一也是沒錯」。更有網友大讚，「這些歌在三十年後一樣好聽啊」、「我大歌神每一首都是第一名啦」、「張學友真的很多好歌都隱藏在每張專輯裡，可以每張都聽聽看」。

值得一提的是，張學友昨日在演唱會上表示，「在台灣這裡我的廣東歌大家可能不太熟悉，可是因為這是本人的60+演唱會，我很想把從過去到現在的張學友給大家聽一下」，感謝大家的包容和陪伴，就算不會唱也是靜靜的聽，所以「我決定接下來全部都唱國語的。」他也說自己之前的場次都是唱廣東歌版本〈李香蘭〉，昨晚是第一次唱國語版的〈秋意濃〉。