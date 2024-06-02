最深刻的客套話？眾人默認「這2字」：認真就輸了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

成人世界難免充滿「客套話」，就有網友表示，不管是親友聚餐或是在職場上，常常聽到有人說客套話，甚至聽了會覺得很好笑，忍不住好奇，「曾經聽過讓你記憶深刻的客套話是什麼？」貼文一出，大票超有默契狂點名2字「下次」，意外引發共鳴。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「讓你記憶深刻的客套話？」從親友聚餐到職場互動，常常會聽到有人說客套話，但有時候聽到某些話，會讓人覺得很好笑，不過也不會去戳破對方，「話說回來，曾經聽過讓你記憶深刻的客套話是什麼？」

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貼文引發討論，「阿姨幫你介紹女朋友」、「有需要幫忙的話別客氣」、「先洗澡等等聊」、「你吃就好。」其中，大票網友紛紛提及2字，「下次見」、「下次再約，根本就不會再見面」、「下次約吃飯啊」、「下次出來吃個飯」、「下次一定」、「下次一起xxx，認真就輸了。」

還有人直接化身「客套話翻譯機」，「下次一起吃個飯=掰」、「保持聯絡=不要聯絡」、「有事耽擱=我不想去」、「改時間三次=你是第四順位」、「找不到路=我想取消」、「無法停車不去了=你不重要」、「我不用手機=我不想給你號碼」、「我不用IG.FB=我不想讓你知道帳號」、「社會化=知道大家在說謊但有禮貌的保持微笑不拆穿。」